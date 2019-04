De Jong se agranda: “No tendría reparos en noquear al Barça como hicimos contra el Madrid”

El jugador del Ajax, quien vestirá la camiseta azulgrana desde la próxima temporada, habló sobre la definición de la Champions League.

El es el equipo sensación en el actual año deportivo europeo. Y Frenkie de Jong, una de sus grandes estrellas. El joven jugador, fichaje del para la próxima temporada, se agrandó en las últimas horas y decidió enviarle un mensaje al club azulgrana. “No tendría reparos en noquear al Barça como hicimos contra el Madrid”, declaró en Four Four Two.

Semifinales de la Champions League: cuándo son, equipos y eliminatorias

El artículo sigue a continuación

El centrocampista, a su vez, confesó que “una final contra al Barça sería especial”. Sin embargo, no está pensando en ese punto. “No me importa contra quién jugamos. Mientras sea jugador del Ajax, quiero que gane el Ajax”, aclaró.

La Federación de Holanda suspende una jornada para ayudar al Ajax en la Champions

En las semifinales de la , el conjunto holandés, que viene de vencer a dos de los grandes favoritos al título, se verá las caras frente al . En octavos de final, dejó afuera al campeón, el , mientras que en los cuartos de final se encargó de eliminar a la de Cristiano Ronaldo.