De Jong acelera y ya pisa más área que nunca

El holandés también es intocable con el cántabro pero, a diferencia de Valverde, le pide pisar más área para acercarle al gol.

EDITORIAL

Frenkie De Jong ha recuperado la sonrisa y hasta un punto de rabia. Su juego se había estancado hasta el punto que, superado en el derbi, acabó expulsado. Se perdió por ese motivo el debut de Quique Setién ante el pero poco a poco va encontrando un nuevo rol a las órdenes del cántabro, que le pide "jugar más adelante". Dicho y hecho porque el holandés ha logrado casi duplicar su índice de remates a puerta con Setién a los que hacía con Ernesto Valverde.

5 - Frenkie de Jong ha rematado cinco veces en sus seis partidos oficiales con el desde la llegada de Quique Setién, dos más que en 26 encuentros con Ernesto Valverde (tres). Apoyo. pic.twitter.com/HDfQYJpIRM — OptaJose (@OptaJose) February 11, 2020

Es una simple consecuencia directa de las nuevas instrucciones que le da el entrenador, también sometido al problema de no tener delantero centro, que no le pasó al txingurri. Las llegadas de De Jong al área rival se han sucedido desde entonces. Empezó a intentarlo frente al y repitió ante el pero no fue a domicilio del que las órdenes del banquillo dieron su fruto con el golazo que supuso el 1 a 1 en el Benito Villamarín.

Fue el premio a las incursiones de De Jong, un jugador que sigue siendo intocable para Setién como lo era para Valverde. El cántabro, sin embargo, quiere que pise más área y aproveche los espacios, no solo como pasador, sino también como receptor. Ante el Betis se intercambió estos roles con Leo Messi y fue el rosarino el que asistió para que el neerlandés fusilara. No descarten ver repetida esta alternativa en los próximos partidos. Por lo visto, De Jong también puede hacer de delantero y acelerar al equipo o, por lo menos, eso pretende Setién.