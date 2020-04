De ídolo a ídolo: Licha López y Diego Milito, entre anécdotas, bromas y el sentido de pertenencia en Racing

Racing comenzó a mediados del 2014 una era en la que cambió muchísimo de lo que había ocurrido en tiempos anteriores. Y la bisagra fue el regreso de Diego Milito, que volvió a Avellaneda para ser el único que ganó el inolvidable Apertura 2001 y repitió en el Torneo de Transición. Dos años después, Lisandro López se sumó al plantel y el Príncipe pasó al rol de Director Deportivo, para sumar una nueva estrella con la Superliga 2018-19.

El sitio oficial de la , días antes de la suspensión de la actividad y el inicio de la cuarentena obligatoria, reunió a los dos grandes referentes en el centro del Cilindro para una extensa charla en la que recordaron distintos momentos, bromearon entre sí y fijaron los próximos objetivos.

El Príncipe fue quien recordó la llegada de Licha y su rotura del quinto metatarsiano cuando empezaba a mostrarse en el plantel profesional, mientras que la respuesta del actual delantero fue una anécdota: "Diego me dio dos pares de botines, yo estaba en la pensión y costaba un poco comprarlos".

El artículo sigue a continuación

Por eso, para Milito lo fundamental para el actual éxito de la Academia es el sentido de pertenencia, ya que "desde que volví al club, sentí que era un valor fundamental. El sentido de pertenencia es sentirte bien en un lugar, con tu gente, tu club, la gente que trabaja, inculcar valores. Creemos en eso", para agregar que "celebro la vuelta de Lisandro y así será con otros chicos que están en otro lado y en otro momento querrán volver. Es una rueda, una cadena que hay que seguir alimentando".

Pero también hubo lugar para las bromas y la buena onda, con una "incómoda" pregunta en la que debía elegir entre el Milito joven y el que volvió, con una respuesta en la que ambos rieron: "me quedo con el grande. El joven no le hacía un gol al arco iris, después hizo 70 millones de goles, una capacidad de aprendizaje impresionante".

😂 "Me quedo con el Milito grande. El joven no le hacía un gol ni al arco iris. Después, metió 70 millones. Una capacidad de aprendizaje impresionante"



👉 Licha López no duda. ¿Milito a qué Lisandro prefiere?



🎓 @RacingClub #Libertadores pic.twitter.com/GVcg6krJab