De Fernando Torres a Sergio Ramos: el fútbol despide a Radomir Antic

El ex entrenador del Real Madrid, del Atlético y del Barcelona, entre otros, fallece este lunes a los 71 años; el recuerdo en las redes sociales.

Radomir Antic ha fallecido este lunes a los 71 años de edad . El ex entrenador serbio, el único en haber dirigido al Real Madrid, al Atlético de Madrid y al FC Barcelona , ha dejado una huella imborrable en el mundo del fútbol, cuyos protagonistas han querido rendir homenaje a través de una innumerable cantidad de mensajes publicados a través de las redes sociales desde que se conociera la triste noticia.

In memoriam: "Radomir, te quiero" (por Rubén Uría)

El , el Atlético, que anunció la muerte de Antic , y el han publicado diferentes mensajes en sus cuentas oficiales de Twitter. Los blancos llegaron incluso a emitir un comunicado en su página web, recordando la trayectoria del serbio en el Santiago Bernabéu. Pero también han sido varios los futbolistas y ex futbolistas que han querido recordar al mítico ex técnico colchonero, nacido el 22 de noviembre de 1948.

Por ejemplo, Fernando Torres, otro emblema del Atleti, escribió en sus redes sociales: "Nos ha dejado Antic, un hombre que dignificó la profesión de futbolista, historia de nuestro Atleti, campeón y leyenda rojiblanca porque Radomir siempre estará en los corazones de todos los atléticos. Mis condolencias y todo mi ánimo para sus familiares y amigos. DEP".

Un ícono del actual Atletic como Jorge Resurrección 'Koke' aseguró estar "triste por la pérdida de Radomir Antic. Hoy se va una leyenda de nuestro Atleti. La grandeza del club siempre estará representada en personas como él. Mucho ánimo a la familia y amigos. Descanse en paz".

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, también publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter: "Hiciste más grande al @Atleti, hiciste más grande nuestra rivalidad. Adiós a una trayectoria única: ATM, FCB y RM, entre otros. DEP Radomir Antic".

Pero no fue Ramos el único madridista en expresar sus sentimientos a través de las redes. Iker Casillas, por ejemplo, escribió: "Un día más tengo que dar el pésame a todas aquellas familias que están perdiendo un ser querido. También, acordarme de la familia y amigos de Radomir Antic. Mucho ánimo y fuerza! D.E.P".

Y Míchel, por su parte, señaló con profundo dolor: "Eras un padre que el fútbol me puso en la vida. Mis abrazos de amor a mi otra familia y en especial a nuestra Vera. DEP. Por si no estaba triste, hoy estoy devastado. Grande en todos los sentidos de su vida y jamás te estaré lo suficientemente agradecido. Se que lo sabias pero no está de más que te lo lleves para siempre".

también recordó a Antic, por lo que el organismo presidido por Javier Tebas escribió un tweet para despedirle: "#LaLiga desea transmitir sus condolencias a la familia y amigos de Radomir Antić. Descanse en paz".

Por su parte, otro emblema colchonero como Paolo Futre aseguró: "Nos ha dejado Radomir Antic a los 71 años. Não tenho palavras para esta leyenda eterna del Atlético de Madrid y del fútbol. Mi más sentido pésame para la familia. Descanse en paz Míster".

Joaquín Caparrós, por su parte, afirmó que "ha fallecido una leyenda de los banquillos de nuestra liga. A parte de ser un magnífico entrenador, me consta que era una persona maravillosa. Un abrazo para toda su familia y amigos. Descanse en paz, Antic".

"Nos unimos al dolor y mandamos un fuerte abrazo a la familia y allegados de Radomir Antic y al Atleti. Goian bego".

"El Valencia desea expresar sus públicas condolencias a familiares y allegados del entrenador Radomir Antic y de la madre del también entrenador Pep Guardiola, Dolors Sala Carrió. DEP".

"Una dura pérdida para el fútbol. Desde el Elche CF queremos mandar nuestro más sincero pésame a sus familiares y seres queridos, así como a todos los clubs donde dejó su huella".

"Nos sumamos al dolor por el fallecimiento de Radomir Antic. Descanse en paz".

"El Real Zaragoza quiere transmitir sus condolencias por el fallecimiento de Radomir Antic, una referencia para el zaragocismo tanto en su faceta de futbolista como en su etapa como técnico en el banquillo de La Romareda. Radomir Antic militó como jugador entre 1978 y 1980. Llegó a la formación blanquilla procedente del Partizán de Belgrado, dejando sello de su clase y liderazgo en la retaguardia blanquilla. Posteriormente, regresó al conjunto aragonés, ya como entrenador en la temporada 1988, coincidiendo con la llegada de Víctor Fernández como segundo. Permaneció dos campañas al frente del equipo; en la primera de ellas clasificó al equipo para la competición europea. El Club quiere expresar en nombre de todo el zaragocismo su más sentido pésame a su familia y allegados. Descanse en paz".

"Desde el Getafe C.F. queremos expresar nuestras condolencias por el fallecimiento de Radomir Antic y el más sentido pésame a familiares, amigos y a toda la familia rojiblanca. DEP".

"Desde el Espanyol queremos expresar nuestro más sentido pésame por la pérdida de Radomir Antic. Descanse en paz".

"Desde el club, nos unimos al dolor por el fallecimiento de Radomir Antic. Nuestro pésame para sus familiares, sus amigos y la afición del Atleti . DEP".

"Pesar en el RC Celta por el fallecimiento del ex entrenador celeste Radomir Antić. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. D.E.P.".

"Fue un gran placer enfrentarnos a él. Nuestro más sincero pésame a sus familiares y amigos. Descanse en Paz".

"Ocupaste nuestro banquillo en dos ocasiones. Descansa en paz, míster. Estamos de luto por el fallecimiento de Radomir Antic. Nuestro más sentido pésame y todo el cariño a su familia y amigos. Hasta siempre".

"El MálagaCF lamenta profundamente el fallecimiento de Radomir Antic, uniéndose al luto por la pérdida de un miembro tan ilustre de la gran familia del fútbol español. Abrazo a sus familiares, amigos y, en particular, a los seguidores y aficionados del Atleti D.E.P.".

"Nuestro pésame a familiares y amigos de Radomir Antic. DEP".

"Desde el CF Rayo Majadahonda queremos transmitir nuestro pésame a familia y amigos de Radomir Antic. Todo nuestro apoyo al Atleti y su afición. DEP".