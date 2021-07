De categoría, 'Xusep'

El autor intelectual de la pregunta "¿Te da vergüenza esta selección española?", el que vociferó que Morata no podía jugar ni un minuto más en la selección y lleva semanas asesinando la reputación de Luis Enrique, anda escocido porque España está en semifinales. El que presume de líder, de exclusivas, de trabajar más y mejor que los demás, de grandes entrevistas cuando son suyas y recortar la imagen de otros cuando la entrevista no es suya, el que se pone medallitas cuando da noticias que se cumplen y cuando no se cumplen, el que disfruta como un marrano en una charca sembrando cizaña para gozo de altas instancias y seres superiores, está que se le llevan los demonios porque la selección ha llegado donde él creía que jamás podría llegar. El que no tiene vergüenza para permitir que se pregunte si una selección da vergüenza, sigue sin sentirla. Y en caso de duda, meme. Efectivamente, míster. Exclusiva.

El que tiene un código ético de geometría variable, el que rajó de la lista de convocados,el que suspira por un madridista que echarse a la boca, el que coloca al personal en la diana y luego se lava las manos, el que dice que no le debe nada a Luis Enrique, es el que en realidad le debe al asturiano la misma disculpa pública que en su día no fue capaz de brindarle a Luis Aragonés. El que sube a los altares a los que le bailan el agua y los baja a pedradas cuando ya no le sirven, el que lleva meses criticando a Luis Enrique por el simple hecho de que no es una marioneta manipulable, el que se sube en el púlpito diario para descargar homilías incendiarias y dar leccciones, ahora pide que no le den lecciones. El que se refocila en cualquier gas fétido que expulsa el equipo que no tiene representantes en esta selección, el que trata con desprecio al equipo de todos para restregarse con la Croacia de Modric, la Bélgica de Courtois, la Alemania de Kroos, la Portugal de CR7 y la Francia de Benzema y Mbappé, está molesto porque ha vendido la piel del oso antes de cazarla. El que azota en plaza pública a Simeone por evitar que gane el equipo que siempre debe ganar y fabula sobre Messi, a diario, sin tener más información que la que aparece en el 'Teletexto', el que se ha hecho popular esparciendo porquería y enfrentando a dos bandos, ahora dice que España no se divide en bandos. ¿Verdad, Moro?

El que se está cargando el periodismo de este país con el silencio cómplice del resto de periodistas que tragan con el descrédito que su credibilidad y profesión sufren gracias a una banalización sonrojante, se ha puesto nervioso porque Luis Enrique y su selección le han quitado la careta y amenazan con ganar a Italia, algo que podría provocar la búsqueda en "Google" de alguna enorme cueva islandesa donde poder esconderse si eso pasa. El que, como el camaleón, cambia de colores según la ocasión, el que se cambia de chaqueta según procede, el que es una veleta humana, el que echa flores de Zidane y cinco minutos después echa pestes del francés, está desesperado porque ha topado con un seleccionador que no es una comparsa y contesta al nivel de las hostias que recibe. El que se hace el digno hablando de la dignidad de los demás con unos editoriales más falsos que el cartón piedra, el que se pasa la vida retratando a todo bicho viviente, ha quedado retratado. De categoría, 'Xusep'.

Rubén Uría