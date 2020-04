De Alexis Sánchez a Arturo Vidal: el mercado de fichajes de la Selección chilena

El próximo mercado de transferencias parece ser prometedor para algunos referentes de La Roja. En Goal repasamos los casos.

Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo, y otros emblemas de la Selección chilena, podrían ser, nuevamente, los grandes protagonistas del mercado de pases en Europa, una vez que se reactive la actividad que actualmente se encuentra suspendida a causa del Covid-19.

En Goal repasamos los casos de los referentes de La Roja:

ALEXIS SÁNCHEZ

Todo parece indicar que el atacante chileno no volverá a cuando finalice su préstamo con el , el que expira el 30 de junio. En ese sentido, el Niño Maravilla ya tendría algunas alternativas para continuar su carrera.

El Atlético Madrid surgió como la primera opción para Sánchez en el fútbol del Viejo Continente. Según afirmó el Daily Mail, el delantero viene siendo seguido de cerca por los Colchoneros por expreso pedido de Diego Simeone debido al vínculo que tiene el DT con el bicampeón de América. Eso sí, sostienen, la gran traba para concretar su regreso a sería el alto salario que percibe, el que bordea los 500 mil euros semanales. Algo que el elenco que avanzó a los octavos de final de la , tras eliminar al , no estaría dispuesto a pagar.

También apareció en la órbita del formado en el fútbol árabe, especificamente la Liga de , la que ya ha sumado a jugadores como Mario Mandzukic, Yacine Brahimi y Mehdi Benatia.

ARTURO VIDAL

El volante chileno no continuaría en pese a que tiene contrato hasta 2021. En las últimas horas, tanto la prensa italiana como la inglesa, se han hecho eco de las intenciones de dos clubes de la Premier League: Manchester United y Newcastle. De hecho, según el periódico The Sun, el nuevo proyecto de las Urracas -con la llegada del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita- contempla al ex Bayern Munich junto a Edinson Cavani, Gareth Bale y Salomón Rondón.

El equipo que planea armar Newcastle con Vidal, Cavani y Bale

Sin embargo, el Inter sigue siendo el equipo que más opciones tiene de convencer al hombre de La Roja debido al lazo que mantiene con Antonio Conte, quien ya dirigió al formado en en la entre 2011 y 2014.

CLAUDIO BRAVO

El de apareció en las últimas horas como un posible destino para el otrora capitán de La Roja. Y es que el arquero chileno no seguiría en el tras finalizar la campaña 2020-2021 de la Premier League. Lo anterior, debido a que el formado en Colo Colo finaliza contrato con los Citizens el 30 de junio y, de acuerdo a la prensa inglesa, el cuadro de Pep Guardiola optaría por su salida para potenciar el joven meta Zack Steffen.

Mientras que el equipo donde milita su compatriota Enzo Roco, estaría interensado en contar con el oriundo de Viluco para reemplazar al alemán Loris Karius. El ex Barcelona también manejaría una oferta desde la , precisamente del New York City, club que pertenece al mismo grupo empresarial de los Celestes.

CHARLES ARÁNGUIZ

El mediocampista se transformó en el primer futbolista chileno en regresar a las prácticas en Europa, luego de que el decidiera tomar todas las precauciones necesarias para el retorno de sus funciones. Esto, en medio de los rumores que señalan que el hombre de La Roja podría llegar gratis al Bayern Munich. Lo cierto es que el Príncipe continuará ligado a las Aspirinas, al menos, por una temporada más. Lo anterior fue confirmado por el director deportivo del club, Simon Rolfes.

MAURICIO ISLA

El Huaso estaría lejos de continuar en el Fenerbahçe, club con el que termina contrato al final de la temporada. Y es que en Turquía afirman que el lateral de La Roja podría darle un giro a su carrera y retornar a la , competencia en la que defendió las camisetas del (2007-2012), Juventus (2012-2014/2015) y la del (2016-2017).

De acuerdo al sitio turco Tumspor, el Parma ya le habría realizado una oferta al bicampeón de América. Asimismo, detallan, la dirigencia del cuadro de Estambul habría dejado en manos del nuevo director técnico la decisión de contar o no con el futbolista para la siguiente campaña, por lo que habría posibilidades de extender el vínculo que lo une al club desde el 2017.

GARY MEDEL

Durante los últimos días hubo rumores en la prensa italiana sobre un posible retorno de Gary Medel a . Sin embargo, Marco Di Vaio, uno de los dirigentes del , afirmó que el Pitbull no ha comunicado nada al club de la Serie A.

"Gary Medel no nos ha dicho que quiera irse a la UC o a cualquier otro equipo. En el fútbol está detenido y no se puede especular sobre movimientos en el mercado de fichajes", dijo en diálogo con La Cuarta. "El chileno tiene contrato hasta 2021 con nosotros y pretendemos que se respete, es un jugador importante para este proyecto", cerró.