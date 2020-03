DAZN se expande a más de 200 países y territorios

El combate de Canelo Álvarez será el primer evento mundial del servicio líder global de streaming de deporte

DAZN, el servicio global de streaming de deporte en directo y bajo demanda, aumentará significativamente su presencia en 2020, expandiéndose a más de 200 países y territorios.

El primer evento global en DAZN será la pelea de la superestrella mexicana Canelo Álvarez durante el fin de semana del Cinco de Mayo, que tendrá lugar el sábado 2 de mayo.

En una primera fase de esta expansión mundial, DAZN ofrecerá su servicio en inglés y se centrará en boxeo, aprovechando la importante inversión realizada en este deporte durante los dos últimos años. DAZN posee los derechos internacionales de muchas de las principales promotoras de boxeo del mundo, como Golden Boy Promotions, Matchroom Boxing USA y GGG Promotions. Púgiles como Álvarez y Gennady "GGG" Golovkin formarán parte de las peleas de primer nivel y del contenido de producción propia original en la programación de este nuevo servicio.

Más equipos

“Desde esta primavera, casi todo el mundo tendrá acceso a DAZN y a su inigualable oferta de combates de boxeo”, indica John Skipper, Presidente Ejecutivo del Grupo DAZN. “Nuestro elenco de boxeadores de élite está integrado por algunos de los atletas más populares del mundo, lo que nos permitirá organizar importantes eventos a nivel internacional”.

"Desde el lanzamiento de DAZN en 2016, hemos detectado un creciente interés en nuestros principales eventos, tanto por parte de los aficionados internacionales como de posibles socios, lo que ha puesto de relieve la oportunidad de aprovechar nuestra actual cartera de derechos de boxeo para impulsar nuestra expansión", afirma el Vicepresidente Ejecutivo de DAZN Norteamérica Joseph Markowski, quien supervisará el desarrollo del servicio mundial. "Posicionar a DAZN como la casa mundial de los deportes de lucha es sólo el primer paso y no había mejor evento para inaugurar el servicio que la tradicional pelea del fin de semana del Cinco de Mayo de Canelo".

Además de los eventos deportivos en directo, DAZN ofrece un archivo cada vez mayor de peleas clásicas, reportajes sobre los diferentes deportistas y una extensa lista de contenido original con títulos como 40 DAYS, The Making Of y ONE NIGHT.

Hasta la fecha, DAZN está presente en nueve países - , , Canadá, , , , , y - a través de cuatro continentes.

La aplicación DAZN estará disponible globalmente en la mayoría de los dispositivos conectados a Internet, incluyendo smartTVs, smartphones, tabletas, streaming sticks y set-top boxes. Los precios del servicio en cada mercado se anunciarán en las próximas semanas.