DAZN celebra su primer año en España con más de 49 millones de horas de deporte vistas por los usuarios

MotoGP™, Euroliga, Premier League, Copa del Rey y Copa América, las competiciones preferidas por los españoles en el primer año de DAZN

DAZN, el servicio global de streaming de deporte en directo y bajo demanda, celebra hoy su primer aniversario en . Desde su llegada al país, los usuarios de la plataforma han visto más de 49 millones de horas, tiempo suficiente como para dar la vuelta al mundo en avión 731 veces sin parar de ver deporte. El 78,1% de este consumo se realizó en directo y el 21,9% a la carta.

Desde el 27 de febrero de 2019, DAZN ha acompañado a los aficionados españoles en grandes momentos que ya forman parte de la historia del deporte. Entre muchos otros acontecimientos deportivos, en la plataforma se ha podido vivir el octavo Mundial de Marc Márquez, la de , el regreso de McGregor a UFC, la batalla de las dunas entre Ruiz y Joshua o la CONMEBOL Libertadores del Flamengo.

En solo un año, la audiencia media en directo de las 3 categorías de MotoGP™ han crecido un 11% en DAZN. Al mismo tiempo, la app de DAZN se ha convertido en la tercera aplicación de deportes por volumen de gasto de usuarios en España (la primera a nivel mundial). Además, la plataforma ha sido elegida por los usuarios españoles como la mejor aplicación en los premios ‘Google Play Best of 2019’.

Las competiciones más seguidas por los usuarios durante estos primeros doce meses han sido: MotoGP™, Euroliga, Premier League, y Copa América. Mientras, los eventos más seguidos por deporte han sido:

Motor: MotoGP™ - GP Catalunya - 16 de junio de 2019

Fútbol: Copa del Rey - - - 6 de febrero de 2020

Baloncesto: Euroliga - Real Madrid - FC - 14 de noviembre de 2019

MMA: UFC - Conor McGregor - Donald Cerrone - 19 de enero de 2020

Boxeo: Matchroom Boxing - Andy Ruiz - Anthony Joshua - 7 de diciembre de 2019

Durante sus primeros 365 días en España, la plataforma también ha producido una gran cantidad de contenidos exclusivos y ‘DAZN Originals’. Los más vistos:

Lo Llevamos en la Sangre (Marc Márquez, Jorge Lorenzo y Àlex Crivillé)

The Making Of - Cristiano Ronaldo

Euroliga, una década de estrellas

One Night: Joshua vs Ruiz

McGregor vs Cowboy - El visionario del Octágono

En cuanto al reparto geográfico de audiencias, las cinco ciudades que más contenido han visto hasta el momento son: Madrid, Barcelona, , Bilbao y . En lo que respecta a los dispositivos elegidos por los usuarios para disfrutar de DAZN en nuestro país, los más usados son smart TV (31,5%), set-top box (20,1%), dispositivos móviles (25,2%), acceso a través de la web (15,4%) y consolas (7,8%).

“Desde que llegamos a España, situamos al aficionado al deporte en el centro de nuestra estrategia. DAZN es deporte hecho por y para fans. En estos 12 meses hemos trabajado duro para ofrecer la mejor experiencia posible, de la mano de grandes voces, para que nuestros usuarios vivan el deporte de una manera única, haciéndoles sentir protagonistas”, ha declarado Veronica Diquattro, Vicepresidenta Ejecutiva de DAZN para el sur de Europa. “Queremos agradecer a los aficionados al deporte españoles su increíble respuesta y a los propietarios de los derechos su confianza en nuestro proyecto. Estamos seguros de que no pararemos de crecer juntos”, ha añadido la máxima responsable de la plataforma en España.

El éxito de DAZN entre los aficionados también se ha visto reflejado en las redes sociales de la plataforma en España. En un año, DAZN ha creado una comunidad de aficionados con más de 430.000 seguidores entre todos sus perfiles. Las más de 15.000 publicaciones acumulan más de 5,5 millones de interacciones, con un 83% de sentimiento positivo. La publicación más popular fue la salvada de Álex Márquez en el GP de , con más de 75.000 interacciones.

Catálogo en constante crecimiento

Desde su llegada a España, el catálogo de DAZN no ha parado de crecer, con nuevos deportes, competiciones y eventos de primer nivel. La plataforma arrancó con los derechos en exclusiva de MotoGP™, Euroliga y Eurocup y Premier League. En solo 12 meses, la plataforma ha incrementado su oferta con la Copa del Rey, el de la FIFA, la Copa América, la CONMEBOL Libertadores, Sudamericana y Recopa, la WTA, todos los combates de Gennady Golovkin, la Basketball , The Superstar of Gymnastics, la de la Concacaf o la emisión en exclusiva de la primera DAZN Boxing Night en España, que tuvo lugar en Barcelona el pasado 12 de diciembre.

Además, gracias al acuerdo con Discovery, DAZN ha pasado a integrar la oferta deportiva de Eurosport 1 HD y Eurosport 2 HD en su catálogo, con eventos deportivos como los Grand Slams de Tenis (US Open, Australian Open y Roland Garros), Tour de , Giro de , Vuelta a España, el Dakar, la Fórmula E y las 24 horas de Le Mans, entre muchos otros.

Durante el segundo año de DAZN en España se podrá vivir el desenlace de una Euroliga que podría contar con varios equipos españoles en la Final Four, la conclusión de la histórica temporada de Premier League, con un de récord, y la final más esperada de la Copa del Rey tras el cambio de formato del torneo.

Y el 8 de marzo arrancará una nueva temporada de MotoGP™, en la que Marc Márquez intentará seguir haciendo historia. Para calentar motores, DAZN estrenará hoy a medianoche una nueva entrega de la serie documental ‘The Making Of’, protagonizada por el piloto de Cervera.

En 2020, también volverán a DAZN la CONMEBOL Libertadores y las defensas de sus cinturones de Saúl “Canelo” Álvarez, Gennady Golovkin y Anthony Joshua, entre otros eventos de primer nivel.