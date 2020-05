Davinson también opinó sobre Pekerman y su proceso en la Tricolor

El defensa del Tottenham se prepara para el eventual regreso de la Premier League.

La polémica se ha apoderó por estos días de los medios en torno a lo que fue el proceso de José Néstor Pekerman al frente de la Selección , que incluyó un tercer puesto en la Centenario y dos participaciones vibrantes en las pasada copas del mundo, pero que habría tenido un lunar en el trato a jugadores como Carlos Bacca y Jackson Martínez.

Los delanteros hablaron en días pasados y dejaron claro su descontento con lo que fueron sus convocatorias a la Tricolor bajo las ordenes de Pekerman, argumentando que no tuvieron el mismo trato y oportunidades por parte del cuerpo técnico, lo cual les implicó quedarse a la sombra de algunos de sus compañeros.

En contraste con las opiniones de sus compañeros, están las palabras de Dávinson Sánchez, quien dialogó con Win Sports y dejó la siguiente frase: “Gané muchísima confianza, yo llegué con timidez, pero no se me hizo difícil la adaptación, me ayudó haber estado con compañeros que tuve en Nacional… Somos afortunados de este equipo que tiene casi al 90% de sus jugadores en ligas élite”.

Las palabras del ex parecen mostrar que en el grupo pudo existir cierta división durante el proceso que ha sido catalogado como el más exitoso en la historia de la selcción colombiana.