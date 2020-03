David Pizarro, el pase ¿más bizarro? del Manchester City

En Inglaterra recordaron el 2012 en el que el Fantasista conquistó la Premier League.

Estuvo solo un semestre a préstamo y ganó la Premier League. David Pizarro, que es recordado con cariño en el y dejó el fútbol en el último partido de Universidad de Chile en 2018, es parte de una publicación periodística que lo destaca en el listado de los fichajes más bizarros de la historia reciente del club, junto a Scott Sinclair, Owen Hargreaves, Scott Carson y Richard Wright, todos consignados debajo del Fantasista.

Del porteño, el Manchester Evening News analizó que "en la superficie, la movida por Pizarro era entendible ya que reunía al mediocampista con Roberto Mancini. Nadie dudaba del talento de Pizarro. Era excelente en espacios reducidos y podía ser un gran pasador, pero nunca pareció hacer clic en el City. Se unió al club en el último día de la ventana de enero de 2012 pero solo se anotó cinco apariciones en la Premier League. Desafortunadamente, eso le significó no ser apto para una medalla de los ganadores de liga. Volvió a ese verano y prometió no moverse otra vez".

Además, se recordó la voz de Pizarro en esos momentos, cuando su relación con Luis Enrique no era la mejor. El ex del prefirió a Daniele De Rossi, Miralem Pjanic, Fernando Gago y Simone Perrotta en el puesto durante la 2011/12. "No tenía intención en dejar AS Roma incluso en enero, pero tenía una mala relación con Luis Enrique y después cuando Mancini llamó acepté. Fue todo muy repentino. Ahora me voy de vacaciones, y luego volveré a Roma. Espero terminar mi carrera europea en AS Roma, todavía tengo un año de contrato y estoy muy motivado", dijo antes de firmar con por tres años.