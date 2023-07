El portero español deja el club de la Premier League tras 12 años en Old Trafford.

David De Gea ha dejado el Manchester United. El club inglés y el propio portero español anunciaron este sábado 8 de julio que separan sus caminos tras 12 años.

David De Gea deja el Manchester United: por qué se va, dónde jugará y por qué club fichará

El propio De Gea, en sus redes sociales, hizo oficial la noticia. La inminente llegada de Onana, portero del Inter, hacía pensar que el adiós de De Gea se acercaba, pero también se especuló con una posible renovación por parte del ex meta del Atlético de Madrid este verano, pese a que este mes acababa su contrato con los Red Devils.

"Solo quería enviar este mensaje de despedida a todos los seguidores del Manchester United. Me gustaría expresar mi inquebrantable gratitud y aprecio por el amor de los últimos 12 años. Hemos logrado mucho desde que mi querido Sir Alex Ferguson me trajo a este club. Me enorgullecí muchísimo cada vez que me puse esta camiseta, dirigir al equipo, representar a esta institución, el club más grande del mundo, fue un honor que solo se otorga a unos pocos afortunados futbolistas. Ha sido un período inolvidable y exitoso desde que llegué aquí. No pensé que saliendo de Madrid siendo un niño lograríamos lo que hicimos juntos. Ahora es el momento adecuado para emprender un nuevo reto, para empujarme de nuevo en un nuevo entorno. Manchester siempre estará en mi corazón, Manchester me ha formado y nunca me dejará. Lo hemos visto todo", escribió De Gea en sus redes.

El Manchester United también agradeció a De Gea por los servicios prestados, asegurando que el meta español es una "leyenda por siempre" de la entidad de Old Trafford. "Gracias por todo, De Gea", escribieron desde la cuenta oficial de Twitter acompañando el texto con un vídeo.

Así anunció el United la salida de De Gea

"David De Gea ha anunciado su salida del Manchester United, poniendo fin a una estadía de 12 años durante los cuales aseguró una serie de trofeos y premios personales para consolidar su lugar como uno de los mejores porteros en la historia del club.

Desde que se unió al Atlético de Madrid en 2011, David jugó 545 partidos con el Manchester United con 190 porterías a cero, ambos récords del club para un portero. Ganó la Premier League, la FA Cup, la UEFA Europa League y dos Carabao Cups.

Sus honores personales incluyen dos premios Golden Glove de la Premier League, un récord de cuatro premios Sir Matt Busby Player of the Year (votados por los fanáticos) y cuatro premios Player's Player of the Year".