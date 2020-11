"Darle el VAR a árbitros sudamericanos es como darle una navaja a un mono"

El ex árbitro Javier Castrilli cargó contra el arbitraje de las Eliminatorias tras el cruce entre Argentina y Paraguay.

Este jueves, y protagonizaron un encuentro cargado de polémicas. Esto, tras las decisiones del árbitro brasileño Raphael Claus, que volvieron a poner en el centro de la polémica al VAR. Tras el cruce en La Bombonera, el ex árbitro Javier Castrilli se refirió a esto por intermedio de sus redes sociales y no tuvo problemas en apuntarle a la tecnología.

Y es que el reconocido "Juez de Hierro" no ocultó su malestar luego del partido correspondiente a la tercera fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a 2022, en duelo que finalizó 1-1. "Luego del partido Perú vs y Argentina vs Paraguay estamos en condiciones de afirmar que el VAR en manos de los árbitros sudamericanos es como darle una navaja a un mono", expuso en Twitter antes de mostrarse implacable por la grave lesión sufrida por Exequiel Palacios luego de una entrada de Ángel Romero.

"¿Cómo se explica que habiendo un acto de brutalidad por parte de Romero no haya actuado el VAR? ¿Cuántos deberían renunciar si Palacios tuviera una lesión grave? Hay algo que se nos pasó por alto: la tecnología no transfiere conocimientos ni aptitudes a quienes deben operarla", lanzó.

"A Palacios lo fracturaron quienes desde la dirigencia del fútbol pretenden árbitros sacadores de partidos. Quienes a través de las designaciones premian a quienes no amonestan o expulsan cuando corresponde para terminar con los 22 jugadores cueste lo que cueste", complementó.

OFICIAL: El parte médico de Exequiel Palacios que publicó la Selección Argentina

Por último, y respecto a la jugada más discutida, el gol de Lionel Messi anulado en el complemento, el ex réferi argentino indicó: "La seguridad jurídica de las Eliminatorias se encuentra en serio riesgo. No existe ninguna seguridad de cómo actuarán ciertos árbitros. Todavía no hemos visto lo peor. ¿Quién/es son responsables de los prejuicios?".

