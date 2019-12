Danilo Ortiz deja el Elche en busca de más minutos de juego

El ex-Cerro Porteño y Palermo de Italia debe volver a Godoy Cruz, aunque su objetivo no es quedarse en el Tomba.

El defensor paraguayo Danilo Ortiz, últimamente en el de la Segunda División del futbol español, confirmó su salida del conjunto verdiblanco después de tres meses de su llegada.

Ortiz explicó que no tuvo las chances de jugar mucho y por eso buscará nuevos horizontes. "En estos días viajo a , me estoy desligando del Elche. El martes disputé mi último partido por la . Venía jugando muy poco", explicó el defensor central, de 27 años, a la AM1080 de Asunción

En principio, Ortiz deberá volver a de Mendoza, dueño de su pase, aunque buscaría otras alternativas. “Trabajo no me va a faltar. Me voy a reunir con mi empresario”, expresó.

En cuanto al balance de lo que fue su breve paso por el Elche, Ortiz manifestó que esperaba tener más minutos. “En 7 partidos convertí un gol, pero necesito jugar más", agregó.

Así, para Danilo Ortiz se acabó su segunda aventura europea y más rápido de lo imaginado.