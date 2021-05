Daniela Basso recuerda el momento de la lesión de Raúl Jiménez: "Lo primero que pensé fue que se murió"

La esposa del delantero mexicano cuenta lo que fueron esos minutos en los que no sabía con exactitud el estado de salud del futbolista.

Ya pasaron seis meses desde la lesión de Raúl Jiménez en el Emirates Stadium. Daniela Basso, esposa del delantero mexicano, recuerda con exactitud lo sucedido en el partido de Wolves ante Arsenal y reconoce que incluso pensó lo peor al ver las imágenes del Lobo de Tepeji.

"Desgraciadamente, lo primero que pensé fue que se murió. En pantalla nunca lo vi reaccionar. Normalmente, cuando los jugadores se caen y se lastiman, ves reacción", confiesa Basso en una entrevista concedida al diario The New York Times.

"Ahí es cuando sabes si están fingiendo o no. Pero no vi nada. No pude ver nada. No pude ver sus ojos. Era una de las sensaciones más feas en la vida”, agregó la esposa del crack del Wolves, que sigue trabajando en su recuperación para volver a los campos en óptimas condiciones.

La jugada se produjo a los cinco minutos de juego, cuando Raúl Alonso recibió un fuerte choque de parte de David Luiz. Basso asegura que tuvo que esperar para ponerse en contacto con el cuerpo médico del club inglés y conocer el estado de salud del delantero mexicano.

"Pasaron 45 minutos hasta que supe que estaba vivo, dijo. No sabía si estaba bien, o si estaría bien, solo vivo. Imagínese, 45 minutos en los que tuve que tratar de mantener la calma y decirme que todo saldría bien", finalizó la esposa de Jiménez.