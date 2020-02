Daniel Messina: “Tuvimos un primer tiempo muy bueno, tuvimos la pelota y asociaciones”

El técnico de Águila brindó sus sensaciones tras la derrota ante Alianza.

El Águila se convirtió fue la segunda víctima del Alianza en menos de una semana. Los dirigidos por Daniel Messina no encontraron la ruta ante los paquidermos, que lograron otros tres puntos en el Clausura con un gol de buena factura del mexicano Felipe Ponce.

“Tuvimos un primer tiempo muy bueno, tuvimos la pelota y asociaciones, lastimosamente no pudimos concretar y en el segundo tiempo, hasta los 20 minutos, manejamos el partido, después, desgraciadamente tuvimos que hacer dos cambios obligados, el de Gilberto Baires y Marlon Trejo y nos cae justo el gol”. expuso Messina.

El entrenador argentino agregó: “A lo mejor no nos ubicamos como correspondía, pero la verdad es que tuvimos una buena entrega de los jugadores, fue de los mejores partidos hechos, no me cabe la duda por un primer tiempo brillante, ante un gran equipo, a nadie le gusta perder, no siempre quiere ganar”.