Daniel Messina: “Siempre hay cosas que corregir en cada partido”

El técnico argentino destacó la labor de su equipo, en el clásico nacional.



Águila le ganó 1-0 al FAS con gol de Nicolás Muñoz, en el partido más atractivo de la cuarta jornada del torneo Clausura 2020 del fútbol salvadoreño. Este resultado le dio un alivio a Daniel Messina, técnico de los emplumados, ya que no había ganado en lo que va del certamen.

En conferencia de prensa, Messina analizó la victoria y el funcionamiento de su equipo: “Siempre hay cosas que corregir en cada partido. No me queda duda que poseo una de las mejores delanteras, que por ahora las cosas no están saliendo como uno quisiera pero me quedo con los deseos, la predisposición de buscar hacer bien las cosas”.

El técnico migueleño destacó la labor de todo su equipo, pero más la de su portero que paró un tiro de penal: “Al final me quedo con la labor de todos, con el buen trabajo de Benji y por el resto que generen un par de ocasiones que el portero de ellos salvó”.