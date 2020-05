Daniel Messina carga contra Hugo Coria

Al técnico no le agradó que Coria no le llamará para notificarle que sería el nuevo DT del Águila.



Daniel Messina, quien viajará en las próximas horas en un vuelo humanitario rumbo a , dio a conocer su descontento sobre la actitud que tuvo su compatriota Hugo Coria, al no llamarle por teléfono para contarle que sería su sustituto en Águila.



“Me voy muy triste porque esperaba otra respuesta de Hugo Coria, que fue compañero mío, que hemos vivido momentos muy gratos y lindos, que cuando llegué a El Salvador se portó muy bien conmigo cuando yo vine a jugar, esas cosa no me las olvido, pero acá se portó de una forma que no es la que corresponde, porque esto ya se venía planificando desde hace meses”, dijo Messina al medio Cancha.



“Creo que por una parte de ética, de valores personal, por lo menos tenía que haber tomado el teléfono y decir, ‘Daniel, tengo este ofrecimiento’, ¿yo que le voy a decir’, dale para adelante, yo quiero lo mejor para el club; pero bueno, creo que son formas de manejarse y uno no se deja de sorprender ni termina de conocer nunca a la gente”, agregó el argentino.