Dani Olmo responde sobre fichar por un grande de LaLiga

Dani Olmo fue una de las sensaciones del pasado Europeo Sub-21 en el que salió campeón. El futbolista del Dinamo de Zagreb estuvo en las quinielas para fichar por algún gran club español durante el pasado mercado veraniego de fichajes pero finalmente no llegó, pese a relacionársele incluso con el .

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Fue preguntado en su comparecencia en rueda de prensa por ello pero esquivó la pregunta.

El artículo sigue a continuación

“En esos temas no me meto. Es cosa de mis representantes. Yo me ocupo de jugar al fútbol y de hablar en el campo”.