Dani Olmo, en Goal: "Si la Bundesliga regresa es porque se puede jugar"

El jugador del Leipzig se muestra con ganas de retomar una competición cuyo liderato tiene a sólo 5 puntos: "No sabemos cuál es nuestro límite".

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Dani Olmo (Terrassa, 1998) descuenta los días que faltan hasta el sábado, cuando el Leipzig recibirá al Friburgo dos meses después de la suspensión de la a raíz de la pandemia del covid-19. Es un partido que espera con gran interés no sólo porque será el primero tras varias semanas parado sino porque, además, puede aupar al equipo revelación del fútbol europeo hasta la segunda posición de la tabla. Antes ya supo meterse en los cuartos de final de la y ahora afronta el tramo decisivo con la presencia de Olmo, un futbolista cuya progresión es meteórica en los últimos años y que no se fija ningún techo a falta de pocos días para volver a vestirse de corto.

¿Cómo vives el fin del confinamiento?

"Fue duro y extraño al principio pero en ha sido distinto, no ha habido el estado de alarma que se ha producido en y lo hemos podido llevar un poco mejor, podíamos salir a pasear. He estado con mi padre y hemos intentado no salir mucho y, cuando lo hacíamos, siempre con las precauciones que habían dispuesto el club y el ministerio de sanidad. He estado entrenando en casa y esperando la vuelta con ansia".

¿Te ha sorprendido la fecha de regreso?

"Si el campeonato regresa es porque se puede jugar. A nosotros nos han dicho qué precauciones debemos tomar y lo estamos haciendo. No creo que esta decisión se haya tomado de forma desesperada o rápida, creo que ha sido de forma consensuada y si se puede empezar no creo que haya ningún problema".

De momento has marcado un gol. ¿Qué objetivos te has fijado esta temporada?

"Iba a ser una temporada importante porque venían los y la pero se han pospuesto. Mi objetivo sigue siendo ir a ambos pero al haber tanto margen de mejora y tanto tiempo para ello ahora pienso en asentarme bien, meter la cabeza en el equipo y demostrar que puedo ayudar en mucho".

Tu progresión ha sido meteórica desde que te marchaste al Dinamo de Zagreb. ¿Cómo decidiste dar un paso tan inusual?

"Pensaba en mi futuro. El Dinamo me daba la oportunidad de entrenar con los profesionales del primer equipo con dieciséis años. Eso puede ayudar mucho a mejorar y el proyecto deportivo que me mostraron no lo tenía ningún otro equipo. También por el trabajo que hacen con los jóvenes decidimos ir hacia allí".

¿En algún momento te llegaste a plantear si habías tomado la decisión correcta?

"En ningún momento me arrepentí de ir a . Cuando fui allí tenía muy claro que quería ser futbolista y al final parece que lo estoy consiguiendo, aunque todavía me queda mucho. Fue un sueño cumplido y salió todo bien, por fortuna".

¿Qué ha sido lo más duro que has tenido que afrontar en tu carrera como profesional?

"Hay momentos duros en la vida de un futbolista, que es corta. Pero en Croacia no todos los momentos fueron buenos. El primer año sí lo fue, participé mucho con el primer equipo pero el segundo año no tanto y fue un poco duro. Pero tenía claro que trabajando podía llegar".

Venías de la Masía, donde habías pasado media vida. ¿De quién aprendiste más?

"De mucha gente, tuve muy buenos entrenadores. En el Aleví A coincidí con Sergi Milà, fue la primera vez que fui el máximo goleador del equipo. También ganamos el famoso torneo de Brunete. La última temporada en el Cadete A a nivel individual fue una temporada muy buena, debuté con la selección sub-16. Creo que también fui el máximo goleador de la categoría y jugué con la selección catalana, aunque perdimos en las semifinales del campeonato de España contra Andalucía. El último fue un año muy bueno, guardo muy buenos recuerdos de aquellos seis años".

34 goles y 26 asistencias en el Dinamo hicieron que el volviera a plantearse tu regreso el pasado mes de enero. ¿Por qué no se dieron las circunstancias?

"No creo que esa sea una pregunta para mí. No se dio y tampoco sé si fue una opción real. Se escribieron muchas cosas en la prensa. Allí estaba feliz, sabía que llegaría el momento de dar un paso adelante. El Leipzig fue uno de los equipos que más se interesó por mí y así me lo demostró. Por eso decidimos venir aquí".

Entonces despertaste el interés de varios grandes, también del Atlético. ¿Te gustaría jugar en algún día?

"Sí. Lo dije en su momento y lo mantengo. Sería bonito jugar en la liga de tu país, es uno de los mejores campeonatos del mundo, muy competitivo y que atrae a mucha gente. ¿Por qué no? Me gustaría jugar en LaLiga, sí".

Elegiste el Leipzig, una de las sensaciones no sólo del fútbol alemán sino de toda Europa. ¿Por qué el Leipzig?

"Por el proyecto y por cómo cuidan el talento. Si miras la plantilla ves un equipo muy joven, hay muchos jugadores con proyección pero siempre luchan por lo máximo y este año se ha podido ver tanto en Alemania como en la Champions League. Somos un equipo joven pero que aspira a todo. Creo que si seguimos podremos luchar incluso por el campeonato".

Estáis a cinco puntos del liderato. ¿Se habla en el vestuario de lograr la Bundesliga?

"De momento hablamos de empezar a jugar. Es verdad que estamos a cinco puntos y no va a ser fácil porque el Bayern es un muy buen equipo que difícilmente va a dejar escapar algún punto. Nosotros nos centramos en el objetivo de seguir creciendo cada año, intentar quedar lo más arriba posible en la tabla y pelear por todo".

En Europa de momento ya os habéis cargado al en la Champions League. ¿Cuál es el techo de este equipo?

"No se sabe. Nosotros seguiremos disfrutando y dando el máximo, somos ambiciosos y queremos competir bien y ganar en las competiciones en las que estamos vivos".

¿Cómo es trabajar con Julian Nagelsmann?

"Aprendes muchas cosas. Él tiene claro qué quiere de cada jugador, los fundamentos y cómo quiere jugar y así lo transmite. Trabajamos mucho lo táctico y realizamos ejercicios reales de partido. Es lo que intentamos trabajar, no situaciones irreales que no van a producirse durante el partido. Aquí intentamos hacer uno contra uno, dos contra uno, posesiones en espacios reducidos... Desde que llegué he aprendido mucho".

Estás en una plantilla llena de jugadores de moda, empezando por ti mismo. ¿Es fácil entenderse con Timo Werner, uno de los delanteros más en forma del mundo?

"Te da mucha salida, le gusta moverse mucho por el campo. No es un nueve de referencia sino que se abre mucho a las bandas, venir a recibir y romper a la espalda, es rapidísimo y da mucho en profundidad. Además tiene gol, ha marcado muchos esta temporada. Es un jugador que te da muchas posibilidades a la hora de jugar".

Como ya te sucedió a ti, también a él se le ha relacionado con la mayoría de grandes. Por sus características, ¿dónde encaja mejor?

"Donde encaja mejor es en la Bundesliga y en el Leipzig, está bien donde está".

Si en ataque estáis tú y Werner, en defensa está Upamecano. ¿Tan bueno es como para que se le vincule hasta con el ?

"Es un jugador que me gusta mucho. Nos enfrentamos en las semifinales del europeo sub21. Es fuerte, rápido y agresivo, es muy difícil de superar. Y es joven, de 1998 como yo. Es un futbolista de presente y de futuro".

¿En quién te fijas en este equipo?

"Yussuf Poulsen me ha ayudado mucho. Es uno de los capitanes y desde el primer día me dijo que cualquier cosa que necesite puedo pedírsela a él. Es un crack dentro y fuera del campo".

Y en lo global, ¿quién es tu gran referente, si es que lo tienes?

"Siempre me he fijado mucho en Iniesta y en Xavi, que es de mi ciudad. Ahora que él ya lo ha dejado y a Iniesta lo tenemos un poco más lejos me fijo mucho en Leo Messi".