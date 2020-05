Dani Olmo avisa: "Me gustaría jugar en LaLiga"

El centrocampista fue objeto de deseo de media Europa en enero y recaló en un Leipzig donde ya brilla pero recuerda que "sería bonito jugar en España"

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Dani Olmo ha llegado para quedarse. El centrocampista vive una progresión meteórica desde que abandonó el en 2014 para ingresar en el Dinamo de Zagreb, un paso atípico pero que ha resultado decisivo a la hora de convertirse en uno de los profesionales más cotizados del mercado, como sucedió el pasado mes de enero. Cuando se marchó a lo hizo "pensando en mi futuro" según admite en una entrevista a Goal en la que también señala que "me daban la oportunidad para entrenar con profesionales y poder aprender de ellos", la clave de la fulgurante carrera que ha vivido hasta la fecha.

En Zagreb se consolidó rápidamente a las órdenes de Nenad Bjelica y se hizo con los primeros títulos de su cortísima trayectoria. En 2019 fue decisivo en la victoria de la selección sub21 en el Europeo disputado en y San Marino. Cuando empezó la temporada no tardó en constatar cómo el Dinamo se le había quedado pequeño. "Allí estaba feliz pero sabía que llegaría el momento de dar un paso adelante", como acabó sucediendo el mes de enero. Entonces hasta el Barcelona presentó una oferta por él pero prefirió unirse al equipo de moda del fútbol europeo, el Leipzig.

Porque "lo del Barcelona no sé si fue una opción real" según admite para valorar que "el Leipzig fue uno de los equipos que más se interesó por mí y me lo demostró". La formidable temporada que están realizando jugadores como Timo Werner o Dayot Upamecano, jugadores igualmente jóvenes, le tienen cada vez más convencido en cuanto a que su elección fue la correcta. "Somos un equipo muy joven pero creo que si seguimos podremos luchar incluso por el campeonato", que de momento está a cinco puntos de distancia a falta de cuatro días para retomar la .

Es en lo único que piensa Olmo, si bien no cierra la puerta a un posible regreso a . "Lo dije en su momento y lo mantengo, sería bonito jugar en la liga de tu país, es uno de los mejores campeonatos del mundo, muy competitivo y que atrae a mucha gente" señala para constatar que "¿por qué no? Me gustaría jugar en , sí". Cualquiera que resuelva ir a por él ya sabe que para convencerle, lo primero será disfrutar de un buen proyecto como encontró tanto en Zagreb como en Leipzig.