Dani Ceballos, Dani, Alfonso Pérez y Roberto Ríos analizan el derbi para Goal

Cuatro jugadores que saben lo que es jugar un derbi analizan lo que puede deparar el siempre atractivo Sevilla vs. Betis.

Esta noche se vivirá la 100 edición de los derbis sevillanos al que los dos equipos llegan bastante igualados en cuanto a la tabla clasificatoria y sensaciones. En dinámica puede salir ganando el conjunto verdiblanco pero el Sevilla tiene la clasificación de su parte y el partido de Champions ante el Dormunt, pese a caer eliminado, le ha dejado un buen regusto. Lo único cierto es que en un Gran Derbi nada está claro, por eso en goal.com hemos querido hablar con voces autorizadas verdiblancas para saber su opinión sobre el partido que nos encontraremos el domingo.

Ceballos: "El que mantenga la cabeza fría se llevará el partido"

Dani Ceballos no se perderá el derbi. El exverdiblanco, actualmente en la disciplina del Arsenal, muestra siempre su beticismo a través de sus redes sociales. Para el canterano verdiblanco “el Betis afrontará el partido con una confianza muy grande gracias a los últimos resultados, pero es cierto que un derbi es diferente y hemos podido ver anteriormente a un equipo muy mal y a la hora del enfrentamiento directo el partido ha sido otro”. Dentro de un análisis de lo que puede ser el partido para Ceballos, la clave del partido será “con la intensidad y la concentración que entres al encuentro pero sobre todo creo que puede ser un derbi bastante caliente. El que sepa mantener la cabeza fría en los momentos complicados creo que se llevará el partido. La realidad es que veo un partido muy igualado, es un derbi y los que hemos jugado ese partido sabemos lo que significa de cara al resto de la temporada y es cierto que ahora sin público también será diferente. No me atrevería a dar un favorito pero por supuesto veré el partido y querré que gane el Betis”, asegura.

Dani: "Es difícil decir en los derbis quién es favorito, para mí el Sevilla por su posición"

Para Daniel Martín Alexandre ‘Dani’, el Betis llega a este derbi “en la mejor forma posible”. El de Triana sabe lo importante que es encadenar victorias y buenas sensaciones. “El Betis solo ha perdido un partido en lo que va de 2021, contra el Barcelona, y la eliminación de Copa ante el Athletic de Bilbao que fue por penaltis pero empató el partido. Llega cargado de moral ya no solo por su dinámica positiva de resultados, sino por la remontada del otro día en 45 minutos. El Betis, el domingo, supongo que seguirá fiel a sus ideas salvo los dos despistes defensivos del último encuentro. Una de las claves de su crecimiento es la mejora defensiva, sobre todo del portero que está teniendo unas actuaciones brillantes. Le están metiendo pocos goles y luego va dominando el partido porque tiene jugadores de una grandísima calidad como Canales o Fekir; con Juventud y frescura como Ruibal o Lainez; y arriba un delantero que ahora sí que está demostrando que vale 30 millones de euros. Borja está en racha y la verdad que se lo merecía el chaval después de tanto sufrimiento”. Sobre quién es favorito para llevarse los tres puntos, Dani lo tiene claro. “En los derbis es complicado decir quién es el favorito. Para mí es el Sevilla por la posición; va cuarto y el Betis sexto. En una Liga regular se mira eso y ellos van por delante. Si el Betis gana habrá más igualdad y el equipo se podría poner a tres pero siempre el Sevilla con un partido menos. Soy de los que si estás arriba es por algo y el Sevilla si está cuarto es porque ha hecho mejor las cosas que todos los equipos que están detrás, por lo tanto es favorito. Ojalá me equivoque”.

Alfonso: "El Betis ha de aprovechar la dinámica de resultados"

Alfonso Pérez Muñoz también apela a la dinámica verdiblanca para que el Betis pueda sacar un resultado positivo en el Sánchez-Pizjuán. Siempre inmerso en todo lo que acontece alrededor del Real Betis tiene claro que “ahora mismo viven momentos totalmente diferentes. El Sevilla está cogiendo una dinámica negativa, más agravada por la eliminación de la Champions, pero no deja de ser potente, fuerte y competitivo, que ha cogido una mala racha de resultados, pero que hasta hace cuatro días era uno de los equipos punteros de LaLiga. Ahora es un derbi, es distinto, puede ocurrir cualquier cosa. El Betis tiene que aprovechar la dinámica suya de resultados favorables y que es verdad que aun viviendo momentos diferentes no deja de ser un partido que puede ocurrir cualquier cosa. Creo que el Betis tiene que seguir en su misma línea y ojalá sigan con esa misma dinámica”, afirma. Tampoco tiene claro Alfonso el favorito para el derbi, ya que estos choques son diferentes. “No hay un claro favorito, da igual las dinámicas de un equipo u otro porque a lo largo de la historia, no solo en los derbis, en cualquier otros partidos con mucha diferencia de puntos, te hablo de Real Madrid-Barcelona o Atlético de Madrid-Real Madrid, partidos de estas características, cuando llega el día pues no se ha notado ni rachas, ni momentos, ni diferencia de puntos que pueda existir. Son partidos que puede ocurrir cualquier cosa”, asegura el ex delantero que sí es claro en su deseo. “Espero y deseo que el Betis pueda sacar algo positivo y que aproveche su dinámica que es muy buena. A ver si hay suerte”, finaliza.

Roberto Ríos: Va a ser competido y es una alegría que ambos estén en puestos europeos"

Roberto Ríos conoce perfectamente la casa verdiblanca. Sabe de dinámicas y cómo se respira el ambiente antes de un derbi, ya sea de jugador o dirigiendo al equipo en el banquillo acompañando a Pepe Mel. “Realmente el derbi va a ser un partido muy competido y es una alegría que los dos estén en puestos europeos y que sea un derbi de máximo nivel porque va a ser un gran espectáculo. El Betis llega en un momento álgido de la temporada, con una muy buena dinámica y buena imagen, pero sobre todo ganando partidos que es lo que cuenta”. Roberto sabe que definir un favorito es complicado aunque tiene el suyo. “En este tipo de partidos no hay nadie favorito y la distancia no es muy grande entre uno y otro equipo. Ahora mismo se ha perdido el factor campo y favorito será el que llega en mejor momento y, posiblemente, el Betis llega mejor porque llega con la cabeza limpia. El Sevilla viene de caer eliminado de dos competiciones en una semana y quizás eso puede afectar algo aunque son profesionales que saben gestionar bien los malos momentos”, asegura el exfutbolista verdiblanco.