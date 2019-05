Dani Alves: "Apostaría la Torre Eiffel a que Neymar se queda en el PSG"

El brasileño admite que pudo acabar en el Bernabéu pero el Sevilla evitó que se marchara y acabó en el Camp Nou.

Dani Alves ha dado su opinión sobre el futuro de su compañero en el Neymar y ha dejado claro que cree que seguirá en el Parque de los Príncipes y ni volverá al ni se acabará marchando al .

"Es muy difícil. La gente del Barça, creo, no estará dispuesta a reconocer que le necesitan. Viven del ego y eso es un problema, no puedes ir a ningún lado guiado por tu ego ni dejar que dicte tu vida. El Barça tiene ese problema y eso ya le aleja de Barca. ¿Qué equipo no necesita Ney? Todos le necesitan", indicó a ESPN.

Sobre la posibilidad de vestir de blanco, Alves tampoco lo ve claro: "Si el Real Madrid me llamara ahora, diría que no. Y si me llaman para preguntarme por Neymar, diría que no también. Apostaría la Torre Eiffel a que se queda en el PSG".

Lo que tiene menos claro Alves es si su futuro estará con Neymar en el PSG, ya que aún no ha renovado. "Ahora mismo, no. El PSG sabe que quiero ir en una dirección y que quiero ayudar al club a cambiar su historia, pero no sé si es lo que quieren ellos. Puedo contribuir mucho dentro del PSG, pero si no podemos alcanzar un acuerdo, ya veremos", detalla.