Daley Mena ante la falta de pago en Sonsonate: “No se han pronunciado”

El colombiano siente preocupación ante la desaparición de la dirigencia cocotera.

El torneo terminó y en Sonsonate aún no aparecen los dirigentes para hacer efectivo los pagos que le adeudan a sus jugadores y cuerpo técnico. Se menciona que se les debe hasta la pretemporada que se hizo a inicios del año.



“No se han pronunciado, estamos esperando, aunque muchos terminamos contrato. Yo finalicé contrato”, dijo Mena con tono de preocupación porque está en el país pasando la cuarentena y no ha recibido ningún salario.



El cafetero afirmó no tener ofertas concretas y espera seguir jugando en el fútbol salvadoreño que le ha sentado bien, desde la primera vez que lo hizo para el desaparecido Audaz.