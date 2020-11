Curicó Unido anunció a Martín Palermo como su nuevo técnico

Martín Palermo vuelve a dirigir un equipo luego de su último paso por el mexicano en 2019. El legendario goleador del fútbol argentino acordó su llegada a , según confirmó el propio club de la Séptima Región por intermedio de un comunicado.

"El club reafirma el compromiso de trabajar por nuestros objetivos deportivos y confía que las capacidades profesionales de Martín Palermo nos llevarán a cumplirlos", sostienen. "CDP Curicó Unido le desea a Martín Palermo y su cuerpo técnico el mayor de los éxitos en este nuevo desafío profesional y una feliz estadía en nuestra querida ciudad de Curicó", cierra el escrito en el que informan que será presentado este viernes.

Para el ex futbolista será su segunda experiencia en , ya que estuvo al frente de entre 2016 y 2018. Su resultado más destacado fue el puesto de escolta de en el Torneo de Transición 2017. Anteriormente había sido entrenador de y en su país, en una carrera que empezó en 2013.

El Loco, como se lo conoce, superó a otros candidatos que aparecieron en el radar para hacerse cargo del plantel, como Jorge Pellicer, Héctor Tapia, Nicolás Córdova y Juvenal Olmos. Su arribo se produce ante la necesidad de encontrar un reemplazante tras la salida de otro argentino, Nicolás Larcamón, hace pocos días.

