Cumplen sueño del niño que no pudo comprar láminas y dibujó a Vidal

El pequeño entendió la situación económica de su madre, por lo que no hizo un berrinche, y sí puso manos a la obra para tener sus propias figuras.

En redes sociales se viralizó la imagen de una lámina autoadesiva de Arturo Vidal, hecha a mano, pintada y recortada por un pequeño que no le importó no tener las figuras especiales, ya que la situación económica de su familia no lo permitía.

Así fue como él mismo la diseñó, y su madre lo dio a conocer en redes sociales.

A mi gordito le regalaron un album de fútbol y me preguntó si podía comprarle las láminas, le expliqué que estando cesante había gastos que no podía hacer y él que es tan adorable ni insistió, hoy me encuentro con esto, quiero llorar! pic.twitter.com/HnHqlwLLjx — Carolina (@nina_rubylips) 8 de julio de 2019

Una historia que llegó a oídos del Sindicato de Futbolistas Profesionales, por lo que se pusieron en marcha para cumplir el sueño de este pequeño, y tener el álbum completo de las láminas con los jugadores de las selecciones participantes en 2019.

El artículo sigue a continuación

Y no fue lo único, ya que Luis Marín, miembro del SIFUP, llegó hasta la casa del menor con nada más y nada menos que con una réplica de la Copa América, con la que el pequeño artista pudo fotografiarse.

Lindo gesto de los futbolistas, haciendo el sueño realidad de un niño que sólo quería laminitas.