Cubero, lapidario con Zárate: "A Mauro no le da la cabeza"

El referente de Vélez sacudió al delantero de Boca. "Es desagradecido, maleducado, tiene el ego tan alto tan alto que se olvida de su pasado", dijo.

Las palabras de Mauro Zárate en contra de Vélez después del triunfo de Boca por penales en La Bombonera continúan resonando en Liniers. Y el máximo referente del Fortín, Fabián Cubero, salió a cruzar al delantero, a quien no le perdona lo que dijo después del encuentro.

"La verdad es que Mauro se comportó mal, es una persona desagradecida, maleducada, tiene el ego tan alto tan alto que se olvida de su pasado y eso duele. Duele porque el hincha es muy fiel", comenzó diciendo Poroto en charla con Fox Sports y arremetió: " Hacé un repaso de lo que hizo Mauro en Vélez y la verdad es que la gente lo idolatró más por lo que podía llegar a dar que por lo que dio. Futbolísticamente Mauro es uno de los mejores jugadores del futbol argentino pero la cabeza no le da para igualar sus acciones y pensamientos con lo que él puede dar futbolísticamente".

Respecto a la reacción del público fortinero en el Amalfitani durante el himno argentino, el experimentado mediocampista criticó a los fanáticos pero bancó el repudio a Zárate. "El partido que nos tocó jugar de local, más allá de la opinión que tengo que no fue un buen acto de la gente de Vélez interrumpir el himno nacional -fue una falta de respeto- la gente se manifestó como se tiene que manifestar, durante el partido", analizó y minimizó los insultos hacia el más joven de la dinastía Zárate: "Vení un día a la cancha conmigo y escuchá las cosas que me dicen a mí. Es parte del folclore y de las cosas a las que estamos expuesto. Yo respeto la formas del hincha alentando o gritando. Eso no me parece mal. Hay que rescatar que no sufrió ningún tipo de agresión física él ni sus compañeros ni el colectivo. Que insulten y que le griten cosas a todos nos gritan cosas antes del partido y durante".

Respecto a la decisión de Zárate de irse a Boca, repitió: "Cada uno tiene distintos pensamientos y tomamos distintas decisiones, no voy a juzgar a alguien por tomar una decisión tan personal. Yo no lo hubiera hecho y mucho menos después de haber vendido tanto humo cuando llego y digo que el único club de que juego es en Vélez. Me parece que ahí falta a la palabra, el respeto al hincha y eso es algo que nunca lo haría. O hablo menos y demuestro más o tiro todo para atrás lo que quiero hacer y respeto la palabra". Y, como si le faltara algo, defendió a los fanáticos de Vélez: "Ningún acto de violencia es explicable ni entendible. Vamos a ser realistas, no es por defender lo indefendible pero tampoco sabemos si fue un hincha de Vélez el que lo amenazó. No podemos hacer responsables a todos los hinchas de Vélez".