Cuauhtémoc Blanco revela su interés por dirigir al América o a la Selección mexicana

Cuauhtémoc Blanco es uno de los grandes ídolos del América y el futbol mexicano. El exmediocampista de los Azulcremas ahora se dedica a la política, pero no descarta que en un futuro próximo pueda hacer su regreso triunfal a las canchas, ahora en calidad de entrenador.

El ahora gobernador del estado de Morelos sentenció que sí extraña el futbol y, aunque no se ha olvidado del deporte, sus tareas como político lo han mantenido al margen de volver a las canchas. Por ahora se encuentra enfocado en mejorar su mandato y finalizar de la mejor manera posible, pero el balompié lo llama cada vez más con el fin de su período cerca.

"No sé (como se verá en tres años). Ahorita solo pienso en estos tres años. Probablemente sí, probablemente no. Me encantaría también ser algún día entrenador del América o ser entrenador de la Selección (mexicana)", sentenció para El Universal.

Hace cinco años, Blanco se retiró del futbol enfundado en los colores Azulcremas en un homenaje por parte del cuadro de Coapa. El mediocampista tomaría las riendas como presidente municipal de Cuernavaca en 2016 para después ganar las elecciones y quedarse con la gobernatura del estado de Morelos en 2018.