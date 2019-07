Cuauhtemoc Blanco: "A algunos da flojera la Copa Oro"

El Temo se expresó sobre la competición que desarrolla la Concacaf

Cuauhtémoc Blanco, exseleccionado nacional, habló sobre las diferentes ausencias a Selección mexicana para 2019, e incluso dio argumentos para que estas situaciones se presenten.

“Hay muchos jugadores, yo creo, que les da flojera jugar estos torneos (Copa Oro), porque es así, y luego no tienen ese descanso, no hay un descanso porque no está planeado”, mencionó en entrevista con Fox Sports.

En el mismo sentido, uno de los últimos ídolos del América expresó. “Tanto (Héctor) Herrera como ‘Chicharito’, como ‘Tecatito’ (Jesús Manuel Corona), que no quisieron venir, ojalá que tengan la oportunidad de entrevistarlos y que les digan por qué no pudieron venir”.

En tanto, el Tri enfrentará este domingo a en la final de Copa Oro, encuentro que también significa el Clásico de Concacaf por la rivalidad que tienen ambos combinados.