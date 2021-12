Una vez finalizada la fase de grupos de la UEFA Champions League femenina, toca sortear los emparejamientos de los cuartos de final. Dicho sorteo tendrá lugar este lunes 20 de diciembre a las 13.00 horas en Nyon, sede de la UEFA en Suiza.

¿Qué equipos se han clasificado para los cuartos de final?

Los ocho equipos clasificados para los cuartos de final de la Champions League femenina son los siguientes: Wolfsburgo, PSG, Barcelona y Lyon (bombo 1) y Juventus, Real Madrid, Arsenal y Bayern de Múnich (bombo 2).

¿Pueden enfrentarse equipos del mismo país en los cuartos de final?

Sí. En el sorteo de cuartos de la Champions League femenina la única restricción es que no se podrán enfrentar equipos que hayan estado en el mismo grupo, pero sí podrán enfrentarse equipos del mismo país. Esto quiere decir que el Real Madrid no podrá enfrentarse al PSG y que el Barcelona no podrá medirse con el Arsenal, pero sí podrá haber Clásico en cuartos.

Cuartos de final de la Champions League femenina 2021-2022: Cuándo es la ida y la vuelta, partidos, eliminatorias, fechas, horarios y resultados

Los partidos de ida se disputan los días 22 y 23 de marzo de 2022.

PARTIDOS IDA FECHA HORA TELEVISIÓN - 22 de marzo de 2022 - DAZN - 22 de marzo de 2022 - DAZN - 23 de marzo de 2022 - DAZN - 23 de marzo de 2022 - DAZN

Los encuentros de vuelta se jugarán los días 30 y 31 de marzo de 2022

PARTIDOS VUELTA FECHA HORA TELEVISIÓN - 30 de marzo de 2022 - DAZN - 30 de marzo de 2022 - DAZN - 31 de marzo de 2022 - DAZN - 31 de marzo de 2022 - DAZN

Siguientes rondas:

Semifinales: Ida (23/24 de abril de 2022) | Vuelta (30 de abril/1 de mayo de 2022).



Final: Domingo 22 de mayo, Juventus Stadium (Turín, Italia).