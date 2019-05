Cuartos de final de la Copa Superliga: clasificados, días y horarios

Con sólo ocho equipos en carrera, así se sigue jugando el nuevo certamen del fútbol argentino.

La Copa Superliga ya atravesó su primera ronda y está en pleno desarrollo de los octavos de final, fase en la que los diez ganadores de la primera etapa se sumaron a los seis equipos que mejor terminaron la Superliga finalizada a principios de abril.

Luego de las dos primeras fases iniciales, quedarán en carrera sólo ocho equipos que disputarán sus respectivas series de cuartos de final entre el sábado 11 de mayo (los partidos de ida) y el miércoles 15 (las revanchas).

El primer cruce confirmado para los cuartos es que tendrá como protagonistas a y a River que, por la ubicación de ambos en la tabla final de la Superliga, se enfrentarán primero en el Estadio Monumental José Fierro y luego definirán en Núñez.

Los cruces de cuartos de final

Atlético Tucumán vs. River

Tigre vs. Estudiantes o Racing

Vélez o vs. Boca o

Argentinos o vs. Gimnasia o