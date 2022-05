¿Cuántos títulos tiene Christiane Endler?

La arquera chilena se coronó campeona con el Olympique de Lyon en la D1 Féminine tras vencer al París Saint Germain.

Christiane Endler sumó un nuevo hito en su carrera tras consagrarse campeona de la Division 1 Féminine con el Olympique Lyonnais al vencer al París Saint Germain, en el Parque de los Príncipes, obteniendo el título con una fecha aún por disputarse.

Gracias a la conquista de Catarina Macario, la escuadra que dirige Sonia Bompastor alcanzó los 61 puntos en la primera posición del certamen por sobre las parisinas, segundas con 53 unidades.

De este modo, la portera y capitana de La Roja alcanzó su cuarta corona en Europa y la segunda con su escuadra tras haberse quedado con la Women's Champions League luego de superar al Barcelona en Turín, en una temporada en la que también obtuvo el premio The Best a la mejor guardameta del mundo.

"Vendrá la Copa América con Chile y así. Esto sigue. Es una ruleta que no para. Tengo la ambición de seguir ganando cosas y de seguir mejorando, siento que no he tocado techo", sostuvo en diálogo con El Mercurio.

"Ahora mismo siento que no estoy en mi mejor nivel. He estado jugando mejor durante años anteriores. Obviamente, sé que los deportistas tienen un peak de rendimiento y que eso va variando, pero también sé que siempre hay algo para aprender", agregó.

Con la obtención del título, la arquera sumó su décimo trofeo a su notable palmarés y el Lyon alcanzó la corona número 15 en su historia. El próximo miércoles 1 de junio, las flamantes campeonas galas recibirán al GPSO 92 Issy, en el Stade Gérard Houllier 1, para despedir el curso 21/22.

