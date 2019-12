¿Cuántos títulos tiene Alebrijes de Oaxaca en su historia?

Pese a su corta historia, los sureños han sido protagonistas constantes en la categoría de plata.

ya no quiere quedarse con las ganas de obtener un campeonato del y no poder ascender. Ya le ocurrió en el pasado por no reunir los requisitos para subir a la Primera División, pese a que esa final la perdió contra Cafetaleros de . Daba igual quién triunfara porque ninguno estaba certificado para ello.

Por eso es que ya no quieren repetir el incidente y se preparan para obtener la segunda copa de su historia contra el en la definición del Apertura 2019. Curiosamente, contra el equipo que alguna vez fue cuando tenía el nombre de Zacatepec Siglo XXI.

Posteriormente, cuando este último desapareció y estuvo 'congelado' en la división de plata, además de ser reemplazado por el actual Atlético Zacatepec, el empresario Víctor Sánchez lo reactivó cuando se hizo cargo de los oaxaqueños el 28 de mayo del 2019. La nueva directiva conservó la denominación, el escudo y los colores empleados por la institución desde su fundación el 21 de diciembre del 2012.

A continuación, en Goal revisamos el palmarés del cuadro que se desempeña en el Estadio Tecnológico:

LIGAS DE ASCENSO

Apertura 2017

CAMPEONATOS DE ASCENSO

Subcampeonato 2017-2018

COPAS MX