¿Cuántos millones gastó Manchester United con el fichaje de Alexis Sánchez?

Luego que se confirmara la permanencia definitiva de Alexis Sánchez en hasta 2023, en una transferencia gratuita para los Nerazzurri, en rápidamente apuntaron a las exorbitantes cifras que significó su paso por Old Trafford, inversión que no encontró el rédito que los Diablos Rojos proyectaban cuando lo ficharon procedente del como el futbolista mejor pagado de la Premier League.

En ese sentido, The Sun se dio el trabajo de calcular los montos que percibió el Niño Maravilla desde su llegada en enero de 2018. "Desde que se mudó a Old Trafford, le ha pagado a Sánchez una suma total de £59.3 millones (unos 78 millones de dólares)", consignó el citado medio.

Al momento de desglosar, el portal británico afirmó que el formado en se embolsaba casi 20 millones de libras por gol en la Liga inglesa (marcó solo tres en el certamen doméstico) y alrededor de 12 millones por conquista en todas las competiciones (completó cinco).

Incluso dentro del mismo reporte se detalla el cálculo por cada toque de balón. "Sánchez le costó a Man Utd £28,000 por toque de la pelota durante su estadía en el club gracias a su alto salario de £505,000 por semana (unos 30 millones de dólares)". Cabe recordar que en su paso por el equipo que dirige Ole Gunnar Solskjaer, el máximo artillero de la Selección disputó 45 partidos, 31 de ellos como titular.

El historial marca que en su primer curso como flamante contratación de los Red Devils, el chileno tan solo fue capaz de anotar tres goles y repartir cinco asistencias en 20 encuentros (19 de ellos como titular), completando 1.651 minutos en el terreno de juego. Es decir, si se considera toda su campaña: terminó su primer año con apenas cuatro goles oficiales y solo siete asistencias en 2.284 minutos. Bajo el alero del DT noruego, su escuadra apenas se abrazó en una ocasión.

