¿Cuántos goles lleva Oribe Peralta a lo largo de su carrera?

Te presentamos el recuento de anotaciones en la carrera del Hermoso por los diferentes clubes y el Tri.

Le llegó el futbol un poco tarde. O más bien, debido a diferentes circunstancias, tardó en brillar con luz propia en el balompié mexicano. Sin embargo, el nombre de Oribe Peralta es uno de los más trascendentes en épocas recientes para los aficionados.

El delantero de las actualmente se encuentra entre los mejores goleadores mexicanos de la historia en la Liga MX . No es poca cosa si se considera que milita en un país donde se le dan mayores oportunidades a los extranjeros .

A continuación revisamos y desglosamos las estadísticas y aporte a lo largo de su trayectoria:

LIGAS

Desde que debutó en el Clausura 2003 con el registra 164 tantos en Primera División, incluyendo compromisos de Liguilla. Fueron 11 en el (2004-06), 82 en Santos durante las dos etapas que tuvo (2006-08 y 2010-14), 12 en Jaguares (2009) y 60 en el América (2014-) hasta ahora. En el León (2003-04), cuando estaba en el Ascenso, metió 10, lo que subiría su cifra a 175 en duelos de Liga.

TORNEOS INTERNACIONALES

Con los Guerreros y los Azulcremas disputó eventos fuera de nuestra frontera como la Concacaf Liga de Campeones en varias oportunidades, así como el 2016. Junto a los Laguneros estremeció las redes en 15 oportunidades, mientras que con las Águilas contabiliza 12: un total de 27 .

COPAS

A partir de que volvió el torneo de Copa para el Apertura 2012, el ariete únicamente mojó 2 veces con los de Coapa. Sólo con ellos logró jugarla. Recordemos que las veces en las que uno participa en Concacaf Liga de Campeones, no tiene el derecho para estar en la . Eso explica su ausencia y pocos cotejos.

SELECCIÓN

En el Tricolor, Oribe pasó por diferentes etapas. Formó parte de la Sub 22 , de la Sub 23 , así como la mayor a raíz de su primera convocatoria en el 2005. En amistosos, Eliminatorias, Mundiales, Confederaciones, , , Panamericanos y Olímpicos acumuló 36 gritos con la casaca verde, blanco y rojo, incluyendo aquellos dos con los que le dio a uno de los títulos más importantes de su historia: la medalla de oro en Londres 2012 frente al de Neymar y Marcelo. Luego del 2018 anunció su retiro internacional , por lo que se cuenta en ese departamento no subirá más.