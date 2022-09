¿Cuántos goles lleva Fernando Zampedri y cuáles son los goleadores históricos de Universidad Católica?

El ariete franjeado ha repartido sus gritos por los Torneos de Primera División, Copa Libertadores, Sudamericana, Copa Chile y Supercopa.

El pase de Fernando Zampedri a la Universidad Católica se concretó en la navidad del 2019 y pronto inició una maratón de títulos y reconocimientos.

El centroatacante fue el pichichi del torneo 2020 y del 2021, además de levantar ese par de torneos nacionales y dos Supercopas, pero los récords personales no se quedarían allí: en mayo del 2022, superó a Roberto Gutiérrez como el cruzado activo con más anotaciones, merced a su doblete a Unión La Calera en San Carlos de Apoquindo, y la escalada no dejaría de sucederse, tanto que los 66 de aquella noche ya son 77, con otras importantes celebraciones por duplicado con San Felipe, Coquimbo y Audax Italiano como víctimas.

Con 34 años y un contrato vigente hasta el último día del 2023, el sueño de llegar hasta lo más alto en materia de artilleros de la Franja sigue abierto para el Toro, pues está a 4 de meterse top ten y a 41 de Rodrigo Barrera (1988-1995; 1996; 2002), el de un registro aún insuperable.

¿La receta del cuerpo técnico de Ariel Holan? "A veces incomodarlo, exigirle, desafiarlo. Eso es lo que nosotros podemos hacer como CT, tratar de que él pueda crecer en aspectos del juego, como lo hacemos con todos los compañeros. Lo que Fernando muestra siempre y admiro de él es una excelente disposición, y que nunca baja los brazos", marcó a la consulta de GOAL la semana después del tanto 77, a la U. de Chile en la reapertura del Estadio Nacional.

"Como todos, tenemos cosas para mejorar y corregir, el día que se nos acaben nuestras profesiones, y perdamos el bichito de que podemos hacer algo más, nos tenemos que ir a casa. Este equipo, si hay algo que lo destaca, es que tiene ese bichito todavía y ese fuego, esa llamita de querer dar un paso más, hacer un gol más, defender una pelota como si fuera la última, asociarse y disfrutar el fútbol. Estamos encontrando o reverdeciendo una fortaleza de este equipo, donde muchos de estos jugadores fueron tetracampeones con 4 técnicos distintos. Tienen un mérito muy grande, que es que aún teniendo tanta experiencia querer siempre ser curiosos, aceptar desafíos, ir por más, y esto es lo que me gusta y me motiva de este equipo", iba a complementar el ex Independiente, que en su momento lo fichó desde Rosario Central para insertarlo en una plantilla de leyendas vivientes porque la UC moderna gana y no deja de ganar trofeos.

Los títulos oficiales de la UC - ¿Es más campeona Católica o la U?

* Estadísticas actualizadas tras el Universidad de Chile 0-3 Universidad Católica del 27/08/2022

¿CUÁNTOS GOLES LLEVA FERNANDO ZAMPEDRI POR LOS CRUZADOS?

COMPETICIÓN GOLES | PARTIDOS Primera División de Chile 57 | 82 Copa Libertadores 8 | 19 Copa Sudamericana 4 | 7 Copa Chile 6 | 9 Supercopa 2 | 3 TOTAL 77 | 120 (Promedio de 0.65 p. p.)

¿CUÁLES SON LOS GOLEADORES HISTÓRICOS DE UNIVERSIDAD CATÓLICA?

JUGADOR GOLES | PARTIDOS 1° Rodrigo Barrera 118 | 352 2° Raimundo Infante 113 | 184 3° Alberto Fouillioux 108 | 372 4° Néstor Isella 105 | 232 5° Osvaldo Hurtado 104 | 267 6° Milovan Mirosevic 96 | 338 7° Alberto Acosta 92 | 105 8° Jorge Aravena 85 | 123 9° Luis Pérez 85 | 398 10° Luka Tudor 81 | 183 11° Sebastián Rozental 80 | 178 12° Armando Tobar 78 | 212 13° Gerardo Reinoso 78 | 179 14° Fernando Zampedri 77 | 120 15° Horacio Cisternas 76 | 148 16° Miguel Ángel Neira 73 | 274 17° Fernando Riera 68 | 227 18° Roberto Gutiérrez 65 | 168 19° Sergio Messen 61 | 105 20° Orlando Ramírez 61 | 122 21° Ignacio Prieto 61 | 254 22° Juvenal Olmos 61 | 307 23° Arturo Norambuena 59 | 147 24° Pedro Sáez 58 | 130 25° Nicolás Castillo 58 | 111