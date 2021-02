¿Cuántos equipos se clasifican por zona en la Copa Liga Profesional 2021?

El nuevo certamen de la máxima categoría del fútbol argentino tiene un formato totalmente distinto al que ganó Boca unas semanas atrás.

A semanas nada más de la finalización de la Copa Diego Maradona 2020, la pelota volverá a rodar para la disputa de la Copa Liga Profesional 2021. Más precisamente, la actividad en el fútbol argentino de Primera División se reanudará el fin de semana del domingo 14 de febrero, cuando empiece a jugarse un certamen con un formato distinto al que viene de conquistar Boca.

El nuevo torneo, que contará como título de liga y ya no como copa nacional, se jugará hasta mayo, cuando deberá frenarse por la disputa de la Copa América. A diferencia del certamen recientemente terminado, esta vez el sistema será similar al de aquel campeonato del primer semestre del 2016: dos zonas, integradas por 13 equipos, con sistema de todos contra todos en cada grupo y la disputa de un clásico interzonal por semana (no habrá fecha especial de clásicos), para un total de 13 jornadas. De esta manera, no podrán compartir la misma zona los tradicionales rivales.

Una vez finalizada concluida esa primera etapa, avanzarán los cuatro mejores de cada grupo a la ronda eliminatoria, que se jugará a partido único en estadio neutral y con sistema de 1° vs. 4° y 2° vs. 3°. Los ganadores se enfrentarán en semifinales y la final se desarrollará el 30 de mayo, con sede a definir.