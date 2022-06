El central tendrá un salario anual de 7 millones de euros y además junto a sus agentes cobrará una comisión de 35 'kilos' al ser agente libre.

Por Jorge C. Picón. El Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Antonio Rudiger. El defensa alemán llega procedente del Chelsea y firma por cuatro temporadas, por lo que estará jugando en el Santiago Bernabéu hasta junio de 2026 cuando cumpla 33 años.

Cuánto paga el Real Madrid por el fichaje de Rudiger: precio, coste y salario del jugador

El conjunto merengue ha fichado al central bajo la condición de agente libre y no ha tenido que pagar un precio de traspaso al Chelsea para cerrar su fichaje.

Que sea agente libre no significa que no haya sido una contratación que no haya costado dinero. Como suele ser habitual en los fichajes de jugadores libres, el club que preside Florentino Pérez le tendrá que pagar una prima de fichaje que se diferirá sumándola a su salario anual. En total, el Real Madrid pagará 35 millones en comisiones al jugador y sus agentes.

Además, Rudiger como GOAL ya publicó tendrá un salario será de unos siete millones de euros más bonus por objetivos. Esos bonus por objetivos podrían elevar su salario en 2 "kilos" más hasta llevarlo a los 9 millones.

El salario supone que el Real Madrid pagará 14 millones de euros contando impuestos por temporada, un total en cuatro años 56 millones a los que hay que sumar los 35 que se pagan en comisiones al jugador y sus agentes. Un total de 90 millones será el coste total de la operación contando todos los aspectos y a la espera de si cumple sus bonus por objetivos.