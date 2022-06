¿Cuánto dinero gana un árbitro de Primera División en España?

Analizamos los salarios anuales de los colegiados en España, entre ingresos fijos y variables

A nadie escapa que la industria del fútbol mueve un río de millones de euros. Los mejores pagados, obviamente, son los futbolistas. Sin embargo, en los últimos tiempos, el salario de los árbitros, asistentes y encargados de la famosa sala VAR se ha ido incrementando de manera notable. GOAL ha querido analizar cuánto gana al año un árbitro en España, en Primera División, entre salario fijo y variable. La primera conclusión es que los árbitros están excelentemente pagados en nuestro país, que su fijo (incluso sin cobrar partidos) es muy suculento y que, dependiendo del número de partidos que dirijan, su salario puede llegar a dispararse, superando incluso el de algunos futbolistas profesionales.

El salario anual de un árbitro...aunque no pite partidos

De entrada, según fuentes solventes relatan a GOAL, los árbitros cobran en función de una cantidad fija (incluso si no pitan ningún encuentro) y otra que depende de variables. El salario fijo base mensual que cobra un árbitro de Primera División en España asciende a 12.500 euros. Insistimos, sin pitar ni un sólo partido. Es decir, que según fuentes arbitrales relatan a GOAL, un colegiado de Primera, tras 11 meses en esa categoría - agosto no computa, claro-, estaría embolsándose al año un salario base de 137.500 euros. No está nada mal. Pero claro, la cuestión es que todos los árbitros pitan bastantes partidos. Ahí entran los variables...

Lo variables por pitar partidos o estar en la sala VAR

Luego entrarían en juego las variables por partidos dirigidos. Si un colegiado dirige un partido de Primera División, según ha podido saber GOAL, cobra un extra de 4.200 euros por partido arbitrado. Por su parte, el árbitro encargado de la sala VAR cobraría unos 2.000 euros por este concepto. Es decir, un árbitro que trabaje en dos partidos como principal y otros dos en la sala VAR puede cobrar 12.400 euros 'extra' al mes. Sumando eso a su salario base, un árbitro de Primera se puede meter en el bolsillo casi 25.000 euros al mes. Un "pellizco" económico por el que suspiraría cualquier trabajador español.

El salario anual alcanza los 300.000 euros al año

Es decir, que dependiendo del número de partidos dirigidos durante 11 meses, la cantidad que podrían cobrar muchísimos colegiados de Primera División estarían en torno a los 300.000 euros anuales, sumando salario base y variables "extra" por partidos pitados. A eso cabe añadir que los árbitros con categoría de internacionesl y que dirigen partidos en competiciones UEFA, tienen más ingresos. Por ejemplo, un árbitro que dirija un encuentro de Champions se embolsa, por cada patido, unos 7.000 euros.

Viajes, dietas y hoteles, a cargo del CTA

Un detalle realmente importante es que los árbitros, además, ven cómo todos sus viajes y desplazamientos para los partidos, naturalmente en clase "business", así como sus reservas en hotales de cuatro estrellas y sus gastos de manutención o dietas, corren a cargo del Comité Técnico de Árbitros. Es decir, según pudo constatar GOAL, no sale de su bolsillo. A bote pronto, la gran conclusión sobre el estamento arbitral español, que sigue presumiendo de su índice de aciertos, es que su relación es inversamente proporcional: mientras los clubes creeen que la calidad del arbitraje cada vez es peor, los salarios de los árbitros no paran de ser cada día mejores. Sorprendente. O no.