¿Cuánto cuestan las entradas en la Superliga? Precio promedio de populares y plateas en el fútbol argentino

Si bien la AFA establece valores mínimos para los tickets, los valores de las localidades para la Primera División varían según los clubes.

Si por algo es reconocido el fútbol argentino en el resto del mundo es por la pasión con la que viven los hinchas cada partido, sin importar el estadio ni la categoría. Un fervor que presenta marcos impresionantes en los estadios, más allá de los momentos deportivos de los equipos, ni de la situación económica de los hinchas: de un tiempo a esta parte, poder acceder a los estadios se volvió un privilegio, aunque muchos dejan de lado otras cuestiones para no perder la posibilidad de ir a la tribuna.

Por regla general, en el fútbol argentino cada club tiene la potestad de ponerle el precio que desee a las plateas, mientras que el valor de las populares lo establece la AFA, que si bien ya había aumentado los costos a principios de la temporada 2019/20, en febrero anunció una nueva (e importante) suba. Desde ahora, el valor mínimo de la general será de $550, mientras que el precio máximo que podrán cobrar los clubes será de $700.

Las entradas de menores, en tanto, irán de $150 a $200 y las de Damas y Jubilados costarán entre $250 y $300.

Pero, ¿cuánto cuesta ir a ver a cada equipo de la Superliga de local? Goal te trae un repaso club por club

BOCA

Para ir a ver a Boca es requisito excluyente ser socio (activo o adherente): el Xeneize no vende entradas en boletería. Además, La Bombonera tiene la gran mayoría de sus localidades asignadas mediante abonos.

Populares: en cada partido se venden alrededor de 4500 populares para socios adherentes, a los precios oficiales de AFA. Los socios plenos acceden sin cargo.

en cada partido se venden alrededor de 4500 populares para socios adherentes, a los precios oficiales de AFA. Los socios plenos acceden sin cargo. Plateas: sólo se comercializan mediante el sistema de "abono solidario", en el que el dueño de un abono pone a disposición su localidad en el sitio oficial del club para que sea adquirida por otro socio.

RIVER

River no vende entradas en boleterías los día de partido y para poder comprar localidades es obligatorio estar registrado en el sitio River ID, tanto los socios como los no socios. La venta de entradas para quienes no son socios sólo se habilita cuando hay remanentes.

Populares: Sólo vende un reducido número en el Corralito de la Centenario Alta, a un costo de $450, exclusivamente para socios. El resto de las localidades están asignadas mediante abonos gratuitos para los socios.

Sólo vende un reducido número en el Corralito de la Centenario Alta, a un costo de $450, exclusivamente para socios. El resto de las localidades están asignadas mediante abonos gratuitos para los socios. Plateas: La platea más barata para socios cuesta $650 ( tribunas Centenario y Sívori Media y Baja), mientras que las más caras tienen un valor de $1500 ( y San Martín Medias)

RACING

Racing vende sus entradas a través del sitio Boletería VIP, pero también suele haber venta en boleterías en los días previos a los partidos y, según el encuentro, también se pueden comprar localidades el mismo día. Los no socios deben adquirir un carnet de ingreso reutilizable, que tiene un costo de $150.

Populares: Sólo vende un número reducido de entradas para las puertas 24 y 26 (un corralito dentro de la ex popular visitante), a un valor de $850. Los socios acceden sin cargo.

Sólo vende un número reducido de entradas para las puertas 24 y 26 (un corralito dentro de la ex popular visitante), a un valor de $850. Los socios acceden sin cargo. Plateas: La platea más barata para socios cuesta $700 (Platea A) y la más cara, $1800 (Platea A). Para no socios, en tanto, los valores van de $1550 a $3500. Los menores pagan con un descuento que ronda el 50%.

INDEPENDIENTE

El Rojo vende sus entradas en sus sedes sociales de Avellaneda y Ciudad de Buenos Aires. Por lo general, también se venden los días de partidos.

Populares: No vende, son exclusivas para socios, que acceden sin cargo.

No vende, son exclusivas para socios, que acceden sin cargo. Plateas: La platea más barata para socios cuesta $400 (Platea Norte Alta), mientras que las más caras tienen un valor de $1400 (Palco Oficial). Para no socios, los valores van desde $1000 a $2100.

SAN LORENZO

El Ciclón vende sus entradas a través del sitio Boletería VIP, en sus sedes de Avenida La Plata y Avenida de Mayo y, por lo general, también los días de partido. Para acceder al estadio, los no socios deben comprar un carnet reutilizable, que tiene un valor de $250.

Populares: Los socios acceden sin cargo. Los no socios pueden comprar exclusivamente para la Popular Oeste (ex visitante) a un valor de $750.

Los socios acceden sin cargo. Los no socios pueden comprar exclusivamente para la Popular Oeste (ex visitante) a un valor de $750. Plateas: La platea más barata para socios cuesta $550 (Sector J, Platea Sur), mientras que las más caras tienen un valor de $2900 (Sector O, Platea Norte Baja). Para no socios, los valores van desde $1050 a $2200 (Sectores G y H, Platea Norte Baja).

DEMÁS CLUBES

El resto de los clubes, salvo algunas excepciones, vende entradas tanto para socios como para no socios y generalmente (salvo cuando juegan contra alguno de los grandes) pueden adquirirse el mismo día del partido.