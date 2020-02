Cuánto cuesta y quién es Matheus Aias, figura del Mirandés en la Copa del Rey 2019/20

Anduva delira con los goles del delantero brasileño, figura en la actual edición de la Copa del Rey.

¿Cuánto cuesta Matheus Aias Barrozo Rodrigues? Eso es lo que se habrán preguntado miles de aficionados después de ver los partidos del delantero del en la actual temporada de la , torneo en el que el conjunto de la Segunda División española ya está en los cuartos de final tras eliminar al Coruxo, al UCAM Murcia, al de Vigo y al . Incluso en Ronda de 8, Matheus ya 'mojó' contra el Villarreal...

SIGUE EN DIRECTO EL MIRANDÉS - VILLARREAL

El punta de sólo 23 años, nacido el 30 de diciembre de 1996 en Palmares Paulista ( ) tiene contrato con el sorprendente Mirandés hasta el 30 de junio de 2020 y es una de las grandes figuras que tiene el cuadro que dirige el ex jugador del de Bilbao Andoni Iraola. Este miércoles, en uno de los cuartos de final del torneo del KO, Matheus adelantó al equipo de Miranda de Ebro frente al Submarino Amarillo con un gol de bella factura. Pero no fue el primero y en Anduva sueñan con que no haya sido el último.

Lo primero que hay que saber en torno al precio de mercado que tiene Matheus es que es barato. De hecho, según Transfermarkt, portal especializado en fichajes, el valor del joven delantero sudamericano asciende a los 400 mil euros, siendo el octavo más caro de la plantilla. Modibo Sagnan, Iñigo Vicente, Marcos André, Alvaro Peña, Raúl Lizoain, Martin Merquelanz y Antonio Sánchez cuestan más dinero, siempre según Transfermarkt.

En julio de 2019, el Football Club y el Mirandés alcanzaron un acuerdo para que Matheus Aias vuelva a defender en la presente campaña, en calidad de cedido, la camiseta rojilla. El delantero brasileño había sido el segundo máximo goleador la campaña pasada con el conjunto de Miranda de Ebro, anotando goles importantes durante el playoff para ayudar a su equipo a conseguir el ascenso.

Según definen a Matheus en el propio sitio oficial del Mirandés, se trata de un delantero corpulento con gran juego de espaldas a portería, con capacidad de jugar detrás de otro delantero o en punta de ataque. Ha pasado -en calidad de cedido- por las canteras del C.F. y del C.F., además del Lorca C.F. y C.F. Fuenlabrada en Segunda División B, antes de recalar en el curso 2018/19 en el Mirandés.

Con el tanto anotado al , Matheus igualó a Isak como máximo goleador de la Copa del Rey 2019-20 (ambos llevan cinco tantos). El jugador del Mirandés le había marcado un gol al Coruxo, otro al Celta y dos al Sevilla, siendo la eliminación del equipo de Lopetegui uno de los golpes más fuertes de la actual edición del certamen. Y es curioso, porque lleva más goles Matheus en Copa del Rey (5 en 5 partidos) que en Segunda División, donde lleva solamente dos en 16 partidos jugados.