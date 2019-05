Cuánto cuesta De Ligt: contrato con el Ajax, cláusula de rescisión y rumores

El jugador holandés es una de las sensaciones de la Champions League y está en la mira de los gigantes de Europa.

Matthijs De Ligt sigue en boca de todos. Su actuación con el , tanto en la como en la Liga de Campeones, no pasa desapercibida para ninguno de los grandes clubes de Europa. Por eso, merece la pena repasar hastá cuándo tiene contrato con el conjunto rojiblanco, cuál es su cláusula de rescisión y en qué rumores se está viendo involucrado desde hace varios meses.

En Goal te presentamos la información de mercado que debes de saber sobre el holandés:

CUÁNTO CUESTA DE LIGT

Hoy en día, a principios de mayo del 2019, el sitio especializado Transfermarkt lo tasa en 70 millones de euros, siendo su último incremento a mediados de marzo de 2019. Para la misma época del año, pero en 2018, lo tasaba en 25 millones, casi la tercera parte. Y su precio no para de subir...

Según Transfermarkt, está en el puesto 40 de los jugadores más caros del mundo, el segundo de la Eredivisie (detrás de Frenkie De Jong), el segundo del Ajax (detrás de De Jong), el tercero de la Selección de (detrás de De Jong y de van Dijk, del ) y es el tercer central más caro del mundo (detrás de van Dijk y Raphael Varane). De los futbolistas nacidos en 1999, es el más caro.

HASTA CUÁNDO TIENE CONTRATO CON EL AJAX

De Ligt tiene contrato con el Ajax hasta el 30 de junio de 2021, habiendo fichado por el primer equipo del conjunto holandés el 24 de octubre de 2016 (es canterano del club).

CUÁL ES LA CLÁUSULA DE DE LIGT EN EL AJAX

"No hay cláusula de rescisión, el precio lo pone el Ajax", dijo Ten Hag, técnico del equipo holandés, a SportBild.

QUÉ RUMORES O EQUIPOS ESTÁN INTERESADOS EN DE LIGT

Aún no ha desvelado su futuro profesional para la próxima temporada y sigue centrado en el Ajax, pero los diarios ingleses se hicieron eco en las últimas de una noticia importante: De Ligt ha rechazado una oferta del Manchester United que le podría convertir en uno de los mejores pagados del mundo. Según publica el diario "Mirror", el conjunto inglés ha ofrecido al Ajax 70 millones de euros por el central y al jugador, un contrato de cinco temporadas con un salario bestial, cifrado en unos 15 millones anuales. Sin embargo, el joven jugador ha rechazado la propuesta.

Su agente, Mino Raiola, ha rechazado la propuesta a petición del futbolista, ya que no considera que el club inglés sea un destino tan atractivo como años atrás. En la actualidad, el Manchester United atraviesa una enorme crisis deportiva, ya que no se ha clasificado para jugar la próxima Champions y si el ganase la , tendría la obligación de jugar la fase previa de la . Eso, unido a la delicada situación de varios de sus cracks, que dejarían de cobrar el 25% de su sueldo por no clasificarse para la UCL, está generando que el United no sea un destino apetecible para las grandes estrellas. Y menos para De Ligt. Por muchos millones que le puedan poner sobre la mesa. El Barcelona de su amigo y compañero De Jong, y la Juventus de Turín parten con ventaja. También apareció en la órbita el Real Madrid o el Manchester City.

De Ligt se mostró cauto, como en los últimos meses, y eludió hablar de si estos serán sus últimos partidos en el Ajax. "No se trata del inicio de mi despedida. Aún soy jugador del Ajax. No se trata de mis últimas semanas en el Ajax. Son las últimas semanas de la temporada, en la que es muy importante ganar el mayor número de títulos posibles. Ahora no me preocupa mi futuro", explicó el capitán del Ajax de Amsterdam.