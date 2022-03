¿Cuántas veces se quedó Colombia afuera del Mundial?

La Selección Colombia ha sido eliminada de la Copa del Mundo en la última fecha de la que es catalogada la Eliminatoria más complicada del mundo y ha sumado un nuevo fracaso en una extensa lista de ocasiones en las que se quedó viendo todo por TV.

El mensaje de James tras la eliminación: ¿Con tono de despedida?

El artículo sigue a continuación

Tras dos Copas del Mundo al hilo, para la afición colombiana no será sencillo perderse la máxima cita del fútbol mundial y no ver a su seleccionado disputar la anhelada fase de grupos de Qatar, sin embargo, no estar en el Mundial es una situación que Colombia, desafortunadamente, conoce muy bien.

Colombia ha disputado un total de seis Copas del Mundo y se ha quedado al margen en 16 ocasiones.

EL DETALLE: