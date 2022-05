Cuántas veces Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores en la fase de grupos

La derrota frente a Corinthians en Brasil dejó a Boca complicado en el Grupo E y ante una situación prácticamente inédita en su extensa historia en la Copa Libertadores: el Xeneize corre riesgos de quedar eliminado en la fase de grupos, algo que no sucede desde hace 28 años, solamente pasó en 4 de sus 29 participaciones previas en el certamen continental y no ocurrió en ninguna de sus últimas 17 presencias.

El repaso de las eliminaciones del conjunto de la Ribera en la fase de grupos:

1971

La primera eliminación en fase de grupos llegó con escándalo. En su quinta participación en el certamen, el Xeneize compartía el Grupo 1 con Rosario Central, Universitario de Lima y Sporting Cristal. Tras derrotar al Canalla 2-1 en el debut, el conjunto de la Ribera perdió 2-0 con Cristal como visitante y empató 0-0 con Universitario también en Perú. En el cuarto partido, el equipo que dirigía José María Silvero recibía al Celeste en un partido que terminó en una batalla campal, que derivó en durísimas sanciones para Boca, que fue descalificado del torneo por la Confederación Sudamericana y ni siquiera pudo jugar sus últimos dos encuentros.

1982

Archivo

El Xeneize llegó a la Copa de 1982 por haber sido el campeón del Metropolitano de 1981, pero con una gran diferencia en el equipo: ya no estaba Diego Armando Maradona. Y al conjunto que dirigía Carmelo Faraone le costó mucho su paso por el Grupo 1, que compartía nada menos que con River y los bolivianos Jorge Wilstermann y The Strongest. En una zona en la que sólo clasificaba el primero, Boca terminó tercero tras empatar el Superclásico como local y perderlo como visitante, caer 1-0 en sus dos visitas a Bolivia y derrotar 1-0 a The Strongest e igualar 2-2 con el Aviador en casa.

1986

Archivo

El artículo sigue a continuación

Boca volvía a la Copa Libertadores tras tres años de ausencia por haber ganado la Liguilla pre Libertadores de 1985/86 y quedaría afuera en la fase de grupos por segunda vez consecutiva. El Xeneize otra vez aparecía en el Grupo 1 junto a River, esta vez acompañados por los equipos uruguayos clasificados, Peñarol y Montevideo Wanderers. Con una sola plaza disponible para la siguiente rueda, el equipo de Mario Zanabria no estuvo ni cerca de clasificarse: sus últimos dos encuentros los disputó ya eliminado. Pese al recordado triunfo 2-1 contra el Manya en el Centenario con dos hombres menos, el dolor de la eliminación sería doble porque el Millonario (contra el que empató en La Bombonera y perdió 1-0 en el Monumental en su último partido en el certamen) terminaría consagrándose campeón.

1994

Archivo

La última vez que Boca fue eliminado en la fase de grupos también compartía grupo con equipos brasileños: Palmeiras y Cruzeiro, el otro integrante de la zona era el Vélez de Carlos Bianchi. El Xeneize quedó afuera a pesar de que tres de los cuatro se clasificaban a octavos de final. Tras igualar 1-1 con el Fortín como visitante en el debut, el durísimo 6-1 sufrido en San Pablo contra el Verdao empezó a complicar unos planes que prácticamente se vinieron abajo con las derrotas como local contra el equipo de Belo Horizonte y el de Liniers. El triunfo sobre Palmeiras en casa abrió una chance remota de clasificación en la última fecha, pero el conjunto que dirigía César Menotti perdió 2-1 en el Mineirao y la eliminación quedó consumada.