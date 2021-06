¿Cuántas Champions League ha ganado Sergio Ramos?

El capitán del Real Madrid ha conquistado cuatro Champions desde que llegó a Chamartín.

El hombre Champions del Real Madrid moderno. Ese puede ser Sergio Ramos. El capitán sale en la foto de las cuatro Copas de Europa que su equipo conquistó en cinco años, entre 2014 y 2018. Cuando llegó al Madrid hayá por 2005, el sueño del de Camas era conquistar el trofeo más grande de competición de clubes, y aunque se le resistió, cuando le llegó la hora fue él el principal protagonista de una noche que ya está en la historia, la del 24 de mayo de 2014 en Lisboa, con aquel gol en el minuto 93. Desde entonces, ¿cuántas Champions ha ganado Ramos?

CHAMPIONS 2013-2014: LA DÉCIMA

La Décima no llegaba. No llegaba nunca. Se resistió, pero ¡cómo llegó! Con un Cristiano Ronaldo destado en aquella edición de la Champions, en la que alcanzó 17 dianas, récord histórico, la Historia empezó a escribirla Sergio Ramos apagando el fuego de Munich. El Madrid llegaba a la vuelta de la semifinales con un esuecto 1-0 cosechado en el Bernabéu. En Alemania, el Bayern de Guardiola esperaba con todo. Pero Ramos, con dos testarazos, abrió el camino de la final para el Real Madrid. Y allí esperaba el Atlético de Simeone, que estaba volteando la balanza de los derbis. Y casi la voltea del todo de no ser por Ramos, que en el minuto 93 mandó un cabezazo al único lado donde no podía llegar Courtois para poner el empate a uno. La prórroga fue un paseo para el Madrid y Ramos se tatuaba su primera Copa de Europa.

CHAMPIONS 2015-2016: LA UNDÉCIMA EN LOS PENALTIS

Después de haberse quedado en semifinales en la edición anterior, el Real Madrid llegaba de la mano de Zidane de nuevo a una final de la Copa de Europa. Ramos no fue protagonista en el camino a Milán, donde esperaba otra vez el Atleti, más favorito en esta ocasión. Pero en una primera parte en la que el Madrid fue superior, Ramos volvió a elevarse para adelantar a su equipo. A falta de diez minutos empataría Carrasco y todo se decidiría en la tanda de penaltis. Dramático. El Madrid no falló ni uno, Sergio Ramos el cuarto tampoco, y Juanfran mandó el balón al palo. La undécima se fue a las vitrinas del Bernabéu y a la piel de Ramos. El de Camas, además, levantaba la Copa de Europa como primer capitán del Real Madrid.

CHAMPIONS 2016-2017: SALVADOR EN NÁPOLES

Un Real Madrid intratable conquistó la Champions en junio de 2017 en Cardiff. En el camino, Sergio Ramos fue protagonista en los octavos de final en Nápoles, donde con dos goles de cabeza remontaba el 1-0 que ponía en peligro a su equipo. El Madrid siguió adelante y Ramos levantaba la Duodécima en Cardif para el Real Madrid y volvía a grabar su piel con otro entorchado europeo.

CHAMPIONS 2017-2018: LA DE LA POLÉMICA CON SALAH

El Real Madrid se enfrentaba en Kiev a un Liverpool emergente comandado por Mou Salah, seguramente el jugador más en forma de Europa en aquel momento. Pero en un lance entre el egipcio y Sergio Ramos a Salah se le salió el hombro y tuvo que ser sustituido. Muchos apuntaron a Ramos diciendo que había sido una acción intencionada. Sea como fuere, con 1-1 en el marcador, Gareth Bale marcó el que quizás sea el gol más bello de la historia de la Champions League, una chilena imposible que ponía al Real Madrid por delante. El galés marcaría el tercero en un pifia de Karius, como en el 1-0 de Benzema, y los de Zidana seguían haciendo historia.