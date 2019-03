¿Cuándo vuelve Lionel Messi a la Selección argentina?

El Diez regresará en la primera fecha FIFA del 2019, tal y como aseguró Goal. Ahora sí, Scaloni empieza a armar el equipo para la Copa América.

Aquella vez no hubo una declaración pública entre lágrimas, como esa triste noche en Nueva Jersey hace ya dos años y medio, cuando aseguró "se terminó para mí la Selección, ya son cuatro finales, era lo que más deseaba pero no se me dio, ya está", luego de perder frente a Chile la final de la Copa América Centenario. Ni siquiera un posteo en una red social, ni un mensaje a través de un vocero. Nunca se habló de la palabra renuncia. De hecho, ni siquiera se refirió al tema en ninguna de sus apariciones públicas luego de la eliminación contra Francia en el Mundial de Rusia. Pero lo concreto es que Lionel Messi volvió a pedirse "un tiempo" con Argentina: el Diez faltó a los seis amistosos que la Albiceleste disputó en 2018 tras la Copa del Mundo y no hizo falta ninguna declaración para que quedara en claro que necesitaba alejarse del combinado nacional.

Pero el impasse entre Leo y la celeste y blanca llegó a su fin. Después de muchos mensajes optimistas por parte tanto de Lionel Scaloni como de Claudio Tapia, el rosarino regresará a la Selección en la primera fecha FIFA de 2019: el zurdo formará parte de la convocatoria para los partidos frente a Venezuela y Marruecos, como anticipó Goal en enero , pero se espera que sólo juegue el duelo contra la Vinotinto, programado para el 22 de marzo en Madrid. "La decisión del cuerpo técnico había sido que Leo no viniera en los primeros partidos. Ahora vuelve y será bienvenido. Después veremos si juega un partido o dos. Yo tomaré esa decisión", dijo el seleccionador nacional, en conferencia de presa.

Antes de llegar a este desenlace, en los últimos días de 2018 hubo varias pistas que indicaban que la vuelta estaba cerca. Tapia anunció una "planificación" del 2019 junto a él y dejó en claro que "Messi nunca se fue de la Selección". El DT, por su parte, aseguró: "No digo que hablo muy seguido, pero sí tenemos relación. En este tiempo hablaremos con él para intentar en el 2019 que se sume. Es una charla que tengo pendiente con él. Y ya hablaremos. Lógicamente, para nosotros es algo importante. Siempre dije que a cualquier entrenador le gustaría dirigirlo y, a mí en particular, mucho más. Y tenemos una charla pendiente que esperemos termine de la mejor forma. En este sentido somos optimistas y creo que va a ser positiva".

#SelecciónMayor El técnico Scaloni habló sobre la situación de Lionel Messi. pic.twitter.com/FEwpEAdjum — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 28 de diciembre de 2018

El combinado nacional se enfrentó a Guatemala y Colombia en septiembre, a Irak y Brasil en octubre y a México, dos veces, en noviembre, sin la Pulga entre los convocados, por pedido expreso al DT. Es verdad que esos encuentros tenían poco interés tanto para el jugador como para los hinchas y hasta para la AFA, pero su baja tuvo más que ver con que nada había cambiado en el seleccionado desde la derrota ante Francia : la renovación profunda e integral que se necesitaba en torno al combinado nacional recién comenzó a producirse con la designación de César Menotti al frente de las Selecciones nacionales.

Con algunos cambios en marcha y la Copa América que se disputará en Brasil entre el 14 de junio y el 7 de julio como gran objetivo del año, Messi puede volver a enfocarse en la celeste y blanca. Para ver si en 2019 puede, de una vez por todas, saldar la gran cuenta pendiente de su carrera.