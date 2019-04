¿Cuándo vuelve a jugar Alexis Sánchez?

El técnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, avisó que el chileno se recuperó de la lesión y entrará a la citación del duelo ante West Ham.

Alexis Sánchez sorprendió este martes al sumarse a las prácticas del en Carrington, de cara al encuentro del miércoles, frente al , por los cuartos de final ida de .

El chileno había sufrido el pasado 2 de marzo una distensión medial en la rodilla derecha, durante el triunfo por 3-2 frente a , por la Premier League, y su tiempo de recuperación se estimaba entre seis a ocho semanas. Sin embargo, esta jornada tuvo un retorno anticipado y está a disposición de Ole Gunnar Solksjaer para volver a vestir los colores de los Diablos Rojos.

Así lo confirmó el propio técnico noruego en conferencia de prensa. "Hoy entrenó por primera vez con el equipo", dijo el DT. Eso sí, lo descartó para el duelo ante los catalanes en Old Trafford.

"Ha trabajado mucho y ya no está lesionado. Ahora dará el próximo paso y entrenará con el equipo. Seguramente estará en la nómina del sábado ante el y después veremos si juega. Pero no podrá participar en el partido de mañana", completó el escandinavo.

Al mismo tiempo que alabó al plantel culé. "Lionel Messi un jugador fantástico. Será recordado como uno de los mejores jugadores individuales de la historia. Es difícil detenerlo, pero no imposible. Pero no sólo es Messi, está Suárez, Rakitic, Vidal, etc..." , dijo.

De esta forma, el Niño Maravilla tendrá una nueva oportunidad para callar las críticas cuando su escuadra se mida este sábado al conjunto de Manuel Pellegrini. Cabe recordar que el United marcha en la sexta posición, a dos unidades del quinto clasificado, mientras que los Hammers ocupan el casillero 11.