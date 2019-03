Un pequeño paso para Messi, uno gigante para el fútbol

Heliópolis se rindió a Messi. Después de la exhibición del rey de reyes y genio de genios, el público experimentó tres fases en unos segundos: asombro, admiración y reconocimiento. Todo, de manera espontánea, improvisada, genuina e intrasnferible. Nada mejor que la hinchada rival para elevar a un jugador a la categoría de icono universal. Las tripas del Villamarín hablaron con el corazón en la mano: visto que era imposible que su equipo pudiera competir con un monstruo en estado de gracia, asumieron la evidencia, festejaron la inspiración del enemigo y rindieron pleitesía al hombre que, con permiso de grandes campeones y leyendas de todos los tiempos, se ha pasado el fútbol. Rey del fútbol y de Sevilla, Messi abrió la puerta grande de La Maestranza de la pelota y el público, soberano y con exquisito paladar en la tierra del arte, premió al artista levantándose de sus asientos y entregándose a su excepcional obra. Messi no presume de nivel. Lo demuestra. Y no se repite a sí mismo que es el mejor, sino que deja que sean los demás los que se lo reconozcan con muestras de cariño tan multitudinarias como espontáneas.

Más allá del crack cósmico y su zurda atómica, su exhibición sirve para recordarnos lo maravilloso que es el fútbol cuando el artista consigue arrancar el reconocimiento de la grada contraria, de manera unánime y sin reservas. Messi ha rescatado uno de los capítulos más bonitos del fútbol: todavía hay gente a la que le gusta más el fútbol de lo que le gusta a su equipo. Sin envidias, ni rencores, porque hay jugadores que están más allá de los colores, la gente del aplaudió a Messi y coreó su nombre, como si no hubiese mañana, conscientes de haber tenido la suerte de ver algo que jamás verán en sus vidas, un futbolista capaz de crear una obra de arte detrás de otra, en bucle infinito. No es la primera vez para Messi. Ya lo vivió en el Calderón. Y eso, amigos, eso es el fútbol. Un sentimiento puro, noble, sano y sincero. Messi reescribió una de las páginas más bonitas de nuestra Liga - quizá, la mejor-, pero antes nos las brindaron, a bote pronto, Iniesta, ovacionado por la gente del por su trayectoria y dedicatoria a la memoria de Jarque; Ronaldinho, cuya magia arrancó aplausos de la grada del Bernabéu; Cristiano, con una chilena divina en Turín, fue coreado y jaleado; Xavi, despedido de San Mamés con el público puesto en pie; Ronaldo, que conquistó Old Trafford y convirtió un ambiente hostil en una ovación eterna; o Baresi, al que el público de despidió con honores de jefe de estado durante un amistoso, simplemente por el respeto reverencial que desprendía su figura.

En un fútbol que cada día mata más el sentimiento y abraza más el negocio, en un deporte que se llena la boca de valores mientras cada vez se aleja más de ellos y en una industria donde todos los actores miran mucho por el dinero y poco por el aficionado, la ovación espontánea del Villamarín a Messi fue una flor en el desierto. Un ejercicio de honestidad, de pureza e higiene deportiva. Ojalá no sea la última. El fútbol necesita más momentos de reconocimiento y menos de confrontación. Messi nos regaló un partido memorable, pero nos obsequió con una fiesta para los ojos. Pese a los esfuerzos de algunos telepredicadores y ultrillas de poca monta, todavía hay gente a la que le gusta el fútbol más de lo que le gusta su equipo. Y eso, en estos tiempos que corren, es un pequeño milagro. Todavía no está todo perdido. Lo de Lionel en fue un pequeño paso para Messi, pero uno gigante para la salud de nuestro fútbol.

Rubén Uría