Cuándo son las elecciones a presidente del FC Barcelona y quiénes son los candidatos

El FC no está atravesando su mejor momento desde el punto de vista institucional. Cuestionada por distintos sectores de la prensa y de la opinión pública, la Junta presidida por Josep Maria Bartomeu entra en el último año y medio de gestión. En ese sentido, merece la pena repasar cuándo son las próximas elecciones a presidente en el club catalán y quiénes pueden ser los candidatos a asumir el cargo más alto en la entidad blaugrana.

Como primera medida, cabe recordar que Bartomeu acaba su mandato en junio de 2021 y que no se puede volver a presentar a la reelección. Sin embargo, la actual Junta Directiva del Barcelona está preparando el terreno para designar al sucesor que continúe con la línea del actual presidente. Se espera que en los próximos meses se anuncie oficialmente a esa persona, con Emili Rousaud siendo el gran favorito.

Rousaud, hasta enero pasado vocal de la junta directiva del Barcelona, fue nombrado vicepresidente institucional de la entidad española, con lo cual se posicionaba como candidato continuista de la directiva de Bartomeu con vistas a los comicios del verano de 2021. Hay que señalar que la vicepresidencia institucional estaba vacante en la directiva del Barça desde que el 1 de octubre de 2017 presentó la dimisión Carles Vilarrubí. Esa decisión tuvo mucha importancia, ya que el candidato continuista que sonaba para las elecciones, Jordi Cardoner, había anunciado que no iba a presentarse, por lo que Rousaud tiene todos los números para ser el aspirante que surja de la actual directiva.

Rousaud, vocal de la directiva desde julio de 2015, ha desempeñado desde entonces tareas en el área social, en concreto como directivo responsable de la Oficina de Atención Especializada, departamento que vela por las políticas de accesibilidad, inclusión y movilidad en el Club. Además, es licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE, licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Politécnica de Catalunya y Master en Asesoría y Gestión Tributaria (AGT) por ESADE.

Cabe señalar que hubo diferentes directivos que podían optar a la sucesión. Xavi Vilajoana y María Teixidor quedaron descartados y seguirían con el próximo presidente ocupando puestos importantes dentro del área deportiva. Los dos 'finalistas' fueron Oriol Tomás y Rousaud, pero solamente podía quedar uno porque, si no, los directivos se verían obligados a avalar.

Si bien las elecciones son en 2021, no se descarta que se adelanten a 2020. Algunos apuntan a que, si el Barcelona ganara la , podría haber una convocatoria anticipada de los comicios ya que, con ese título bajo el brazo, siempre es más fácil ganar unas elecciones para los que están en el poder. Al mismo tiempo, en caso de crisis deportiva, traducida en un año en blanco, también podría precipitar acontecimientos.

Y en ese terreno entra a jugar la oposición con más fuerza. Hay que recordar las palabras de Joan Laporta tras la debacle del Barcelona en Anfield el año pasado: “La directiva, ¿no quería convocar elecciones este verano? ¡Pues que lo haga! Estoy dispuesto a presentarme y quien quiera recuperar el modelo de club para volver a conseguir la gloria y hacer historia, si quiere, podrá votarme”, publicaba Laporta en su cuenta de Twitter, en un claro desafío a la actual junta azulgrana. Laporta ya se presentó hace cinco años a los comicios en los que fue derrotado por Bartomeu, pero sigue teniendo muchos seguidores.

