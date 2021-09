Cuándo saldrá el fallo de la FIFA por la suspensión de Argentina - Brasil y qué argumenta cada federación

La casa madre del fútbol confirmó la apertura de expedientes disciplinarios contra la AFA y la CBF, pero no se espera una resolución rápida.

Apenas el árbitro Jesús Valenzuela dictaminó la suspensión del clásico entre Brasil y Argentina a partir de la invesión del campo de juego del Arena Corinthians por parte de funcionarios de la Agencia de Vigilancia Santiaria y efectivos de la Policía local invadieron el campo de juego del Arena Corinthians, otro partido empezó a jugarse fuera de la cancha: el que determinará quién deberá correr con las culpas del histórico papelón y cómo se definirá el resultado que no pudo dirimirse dentro del campo de juego.

Tal como aclaró pocas horas después de lo ocurrido en San Pablo, CONMEBOL no tendrá ningún tipo de injerencia en la resolución del conflicto, que estará completamente a cargo de la FIFA como organizadora de las Eliminatorias. Desde Zúrich se movieron rápidamente y el lunes 6, menos de 24 horas después de la suspensión, emitieron un comunicado en el que "lamentaron" lo ocurrido en el clásico y confirmaron que habían recibido los informes del árbitro y del veedor del partido y que los "organismos pertinentes" se encargarían de analizarlo.

Finalmente, este martes 7 de septiembre FIFA anunció oficialmente que se iniciaron sendos "procesos disciplinarios", tanto contra la CBF como contra la AFA. Ambas federaciones tendrán seis días para presentar sus descargos ante la Comisión de Disciplina de la casa madre y luego llegará el momento de la deliberación. ¿Significa esto que el fallo puede salir en el corto plazo? En principio, no: aunque por el lado Albiceleste buscan una resolución rápida, no está claro cuánto tiempo puede demorar la decisión porque no existen antecedentes de situaciones similares.

Además, una vez que salga el fallo de Disciplina, la parte que quede disconforme con lo resuelto podrá acudir al Tribunal de Apelaciones de la FIFA, que también se tomará su tiempo para fallar. Y una vez que quede resuelta esa segunda instancia, quedará también la posibilidad de recurrir al TAS. Según distintos trascendidos, en Zúrich esperan que ambos seleccionados aseguren su lugar en Qatar 2022 lo más pronto posible para que la definición del conflicto pierda efervescencia.

Qué posturas tienen Argentina y Brasil sobre la suspensión

A pesar de que el mismo día de la suspensión, a través de sendos comunicados, tanto la CBF como la AFA responsabilizaron directamente a las autoridades sanitarias por la suspensión, el paso de las horas y la posibilidad concreta de una resolución en favor de la Albiceleste llevaron a un cambio radical en la postura del lado Verdeamarelo: el lunes 6, Brasil emitió una nueva declaración en la que responsabilizó por completo a su rival de haber incluido a los cuatros jugadores de la Premier League con plena conciencia de que no estaban habilitados para jugar desde el día anterior al partido.

El artículo sigue a continuación

Sin embargo, desde AFA sostienen que no cometieron ninguna violación a los protocolos vigentes para las Eliminatorias (que fueron aprobados por el gobierno de Brasil) y que no existía ningún motivo por parte de CONMEBOL o la FIFA para que pudieran jugar. Además, O Globo reveló que la negativa oficial del Ministerio de Salud brasileño al pedido de que los cuatro jugadores fueran eximidos de cuarentena llegó recién 51 minutos antes del inicio del partido, cuando el plantel de Lionel Scaloni no sólo ya estaba en el estadio, sino que ya tenía su alineación titular confirmada por planilla.

En ese sentido, en Argentina reina la tranquilidad porque, explican, deportivamente no se cometió ninguna irregularidad. Además, si la reglamentación sanitaria del país donde debía desarrollarse el partido había sufrido modificaciones que podían afectar el normal desarrollo del encuentro, era deber de la CBF informarlo a FIFA para que se designara una nueva sede para la disputa.

Las denuncias de Anvisa contra la delegación argentina por una supuesta falsificación de las declaraciones juradas de ingreso de los cuatro jugadores que habían salido de Inglaterra (y, por ende, tenían su pasaporte sellado) correrán por otra vía que nada tiene que ver con lo que deberá resolver la FIFA.