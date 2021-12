¿Cuándo juega Colo Colo? Partidos, calendario y resultados de la temporada 2022

Tras rematar en la segunda posición del Campeonato Nacional 2021, Colo Colo ya planifica lo que será una nueva temporada en la que tendrán grandes desafíos.

Con la base del plantel del curso pasado, el que buscarán potenciar con nuevas caras, el Cacique retorna a las prácticas este 3 de enero en el Estadio Monumental para luego tomar rumbo hacia Buenos Aires, lugar escogido para realizar la pretemporada.

En San Juan, la tienda de Macul disputará un triangular amistoso junto a Boca y Universidad de Chile, según confirmó Daniel Morón, gerente deportivo. También tienen previsto un cruce de preparación ante San Lorenzo.

Lo anterior antes de medir fuerzas con Universidad Católica, en su calidad de monarca de la Copa Chile 2021, por la Supercopa 2022 del próximo domingo 23 de enero, duelo que marcará el arranque del curso en el fútbol chileno.

Dos semanas más tarde, comenzará el certamen local de Primera División, que se inciciará el 6 de febrero según quedó establecido en la última jornada del Consejo de Presidentes en la ANFP. Asimismo, el Popular saldrá a defender su corona en el torneo copero -que comenzará el 20 de marzo- y buscará realizar un gran papel en la CONMEBOL Libertadores, certamen donde aparecerán en la fase de grupos.

La fase preliminar comenzará la semana del 9 de febrero, instancia en la que compiten 19 equipos, de los cuales solo cuatro se meterán en la siguiente ronda. Mientras que la inicial, donde compiten 32 clubes divididos en ocho zonas de cuatro, empieza la semana del 6 de abril, por lo que el conjunto de Gustavo Quinteros tendrá tiempo para trabajar con su modelo 2022.

Consignar que, de momento, la dirigencia de Blanco y Negro se enfoca en las renovaciones de algunos jugadores, específicamente en las de Leonardo Gil y Vicente Pizarro, además el DT avisó que esperan sumar un volante y un extremo en el ataque.

“Hay varios nombres, no me quiero referir a un nombre en particular. Llevamos varias semanas y meses trabajando a través de la gerencia deportiva en la búsqueda de jugadores, en un trabajo en conjunto con el cuerpo técnico. Hay varios nombres que interesan”, sostuvo el presidente Edmundo Valladares. “Se está viendo poder reforzar en el mediocampo y en la delantera. Esperamos poder potenciar de la mejor manera al equipo", enfatizó.

EL CALENDARIO DE COLO COLO 2022